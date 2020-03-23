Камеры ГИБДД научат штрафовать водителей за разговор по телефону

Полицейские камеры на дорогах России вот-вот научат выписывать штрафы для водителей не только за превышения скорости, нарушения правил расположения машины на проезжей части и непропуск пешеходов. «Мозги» комплексов автоматической фиксации в самое ближайшее время вполне могут начать распознавать разговор по телефону во время руления или не пристегнутый ремень безопасности.

По данным «Коммерсанта», соответствующее ПО в опытном порядке уже тестировалось на столичных камерах автоматической фиксации в феврале 2020 года.

— Наши коллеги из управления ГИБДД по Москве рассматривают возможность применения таких приборов в столице, но о массовом их применении речи пока не идет,— сообщил замначальника ГИБДД России Александр Быков.

Напомним, что по статье 12.36.1 КоАП за нарушение правил пользования телефоном водителя могут оштрафовать на 1500 рублей, а за непристегнутый ремень на 1000 рублей — в соответсвии со статьй 12.6 КоАП. Сейчас протоколы по этим нарушениям выписывают только «вручную» сотрудники ДПС.