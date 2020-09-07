5 новых рамных внедорожников, призванных «взорвать» российский рынок

В материале мы собрали те машины, которые только готовятся появиться на российском рынке, так и те, чьи продажи начались совсем недавно. Среди них найдете как доступных «проходимцев», так и премиальных по цене дорогой квартиры в Москве.
KIA Mohave
Габариты нового KIA Mohave остались прежними, а в список измененных деталей вошли капот, бамперы, крылья и крышка багажника. Салон также основательно обновили. Дизайнеры переработали переднюю панель, центральную консоль и кардинально обновили дверные карты.
Что касается техники, то под капотом работает прежний дизельный 3-литровый V6 мощностью 250 л. с., который состыкован с 8-ступенчатым «автоматом». Из нового отметим, что система полного привода обзавелась переключателем режимов под разные типы покрытия. А электроусилитель теперь расположен на рейке. Машину обещают представить до конца года.
Lexus LX
Японцы начинают продажи внедорожника LX в версиях Heritage V8 и Heritage Black Vision V8. Оба премиальных «рамника» стоят недешево: 7 768 000 и от 8 259 000 рублей соответственно.
Heritage V8 можно отличить по решетке радиатора с оригинальным рисунком, накладками на бамперах и 21-дюймовым двухцветными колесным дискам. В гамме цветов кузова появилось два новых «колера» — светло-коричневый и темно-зеленый.
Cadillac Escalade
Управляющий директор Cadillac Middle East Кристиан Соммер рассказал порталу «АвтоВзгляд», что совсем скоро в Россию приедет новое поколение флагманского внедорожника Escalade. Правда, точные даты пока остаются в секрете.
Напомним вкратце, что под капотом гиганта работает 6,2-литровый бензиновый V8, мощностью под 420 л. с. Впервые появился и дизельный мотор. Рядная «шестерка» Duramax развивает 280 л. с., и она, по нашему мнению, идеально подходит «российскому» Escalade.
Mitsubishi Pajero Sport
В этом году к нам должен приехать внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, переживший основательный рестайлинг. Машина получила новые крылья, капот, а также стандартные для рестайлинга обновления оптики, решетки радиатора и бамперов.
По некоторым данным, «дизеля» автомобиль по приезду, увы и ах, может лишиться. Отрадно, что произойдет пополнение в списке электронных помощников. Появятся улучшенная система мониторинга слепых зон и предупреждения о приближении машины при движении задним ходом.
Toyota Fortuner
Вслед за посвежевшим пикапом Hilux, в Россию подтягивается и обновленный Fortuner. Внедорожник имеет иные бамперы, новую решетку радиатора, а светодиодные фары теперь входят в базовое оснащение. В салоне поменяли материалы отделки, улучшили графику цветного дисплея, а новая «мультимедийка» получила 8-дюймовый экран. А также софт Apple CarPlay и Android Auto.
Силовой агрегат пока представлен лишь бензиновым атмосферником объемом 2.7 л и мощностью 166 л. с.. Дизельные версии тоже будут, но они опаздывают из-за производственных ограничений на заводе в Таиланде.