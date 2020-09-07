5 новых рамных внедорожников, призванных «взорвать» российский рынок

В материале мы собрали те машины, которые только готовятся появиться на российском рынке, так и те, чьи продажи начались совсем недавно. Среди них найдете как доступных «проходимцев», так и премиальных по цене дорогой квартиры в Москве.

KIA Mohave

Габариты нового KIA Mohave остались прежними, а в список измененных деталей вошли капот, бамперы, крылья и крышка багажника. Салон также основательно обновили. Дизайнеры переработали переднюю панель, центральную консоль и кардинально обновили дверные карты.

Что касается техники, то под капотом работает прежний дизельный 3-литровый V6 мощностью 250 л. с., который состыкован с 8-ступенчатым «автоматом». Из нового отметим, что система полного привода обзавелась переключателем режимов под разные типы покрытия. А электроусилитель теперь расположен на рейке. Машину обещают представить до конца года.