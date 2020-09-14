Как по внешнему виду подобрать тихие зимние шины для авто

Если вы сменили автомобиль, или только что стали его счастливым обладателем, то перед вами встал выбор, какие шины купить на зиму, чтобы и в эффективности работы были на высоте, и по уровню шума не напрягали слух. При этом нужно не попасться на уговоры продавцов шинных центров, которые легко могут выдать действительное, за желаемое, размахивая различными сертификатами и прочими бумажками, уверяющими, что именно такой комплект — тот самый, что вы искали. Что ж, давайте учиться определять тихие зимние шины без бумажек и консультаций продавцов.

Начнем с того, что априори зимние, и уж тем более шипованные шины тихими быть не могут из-за особенности конструкции. Поэтому если зима в вашем регионе мягкая, то первым шагам к тишине будут нешипованные шины или, как их еще называют, «липучки».

Второй немаловажный фактор, влияющий на шумность зимней резины — это рисунок и форма протектора. Симметричный направленный протектор хорош в работе, и весьма эффективно справляется с поставленными перед ним задачами — торможение на льду, управляемость, отвод влаги и снежной каши из пятна контакта. Однако акустического комфорта от таких шин ждать не стоит.