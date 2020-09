Skoda назвала российские цены на новую Octavia

На российском рынке «Октавию» станут продавать в комплектациях Active Plus, Ambition Plus и Style Plus. В стандартное оснащение входят светодиодные фары, 16-дюймовые легкосплавные колеса, подогрев передних кресел, мультимедийная система Swing с 8-дюймовым сенсорным экраном и 4 динамика аудиосистемы.

Что касается силового агрегата, то под капотом «базового» автомобиля работает 1,6-литровый двигатель MPI в 110 л. с. и 5-ступенчатая «механика». За машину просят 1 338 000 рублей.

Но сначала нам предложат более дорогие и мощные версии. Лифтбэк с наддувным 150-сильным мотором обойдется в 1 398 000 рублей. Более престижное оснащение Ambition Plus стоит от 1 499 000 рублей, а топовая комплектация Style Plus оценена в 1 700 000 рублей.

В списке оснащения последней значится руль с подогревом, обтянутый кожей, система контроля слепых зон и выезда с парковки задним ходом, мультимедийная система Bolero с 10-дюймовым дисплеем и другое оборудование.