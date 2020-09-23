Почему опасно защищать моторный отсек автомобиля от грязи

Грязь под капотом может действительно может доставить немало проблем, да и выглядит заляпанный мотор не эстетично. Вот и стремятся автолюбители защитить двигатель от грязи, но делают это неправильно. А ошибки чреваты серьезными последствиями.

Первое, что спешат сделать водители, купив автомобиль, так это установить хорошую защиту моторного отсека или поставить простой пыльник. В установке первой, безусловно, есть смысл. Она убережет картер мотора и коробки передач от ударов. Но «щит» нужно выбирать с умом. Скажем, если поставить просто толстый стальной лист без прорезей для прохода воздуха, в подкапотном пространстве можно нарушить теплообмен. В этом случае воздух уже не будет эффективно обдувать силовой агрегат и мотор будет работать как в «бане». То есть, масло в двигателе и КП станет быстрее вырабатывать свой ресурс. Особенно, если мотор малообъемный и нагруженный. Ну а если владелец сэкономил на смазке, то она может превратиться в гудрон, что «убьет» агрегат. Тоже самое касается и коробки, особенно на распространенных сейчас вариаторах и «роботах».