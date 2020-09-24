Какие шины опаснее зимой: узкие или широкие

Фото из открытых источников
Каждый автопроизводитель предписывает ставить на свои машины только рекомендованные им типоразмеры колес. Но водители часто нарушают эти требования, используя то узкие шины, то широкие. Аргумент у всех один — так зимой безопаснее. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, какие шины на самом деле предпочтительнее в холодное время года.

Но для начала напомним, что же такое профиль шины и на что он влияет. Профилем считают расстояние между боковыми частями покрышки, когда давление в шине (оно указано на наклейке, размещеннной на внутренней стороне лючка топливного бака, стойке кузова или пороге со стороны водителя) соответствует норме.

Тут можно выделить закономерность: чем больше профиль шины, тем больше пятно контакта покрышки с дорогой. У узких покрышек пятно контакта меньше, но удельное давление на грунт выше. Так какие же шины предпочтительнее?

Для ответа на этот вопрос надо понять, в каких условиях эксплуатируют автомобиль. Скажем, на скользкой поверхности лучше тормозят широкие шины, ведь их площадь контакта с дорогой выше. Тоже самое происходит на сухой или мокрой трассе. Да и управляется машина на широких «баллонах» лучше.

Секрет прост. Большинство моделей зимних шин изрезаны ламелями, которые цепляются за поверхность, уменьшая тормозной путь. Так вот: в пятне контакта широких шин этих ламелей получается больше. Отсюда и более высокая эффективность торможения и четкость реакций на работу рулем.

Фото: racemarket

А вот на укатанной снежной дороге предпочтительней оказываются узкие шины. Тут важную роль играют уже не ламели, а способность шины продавливать снег. Так что узкая «резина» больше подходит для того, чтобы пробивать колею в снегу и сугробах. Кстати, гоночные раллийные машины используют узкую «резину» как раз для этого. В снегу она гарантирует надежный «зацеп». А вот на обледенелом асфальте на узких покрышках не очень комфортно.

Поэтому, если вы живете в городе, где дороги чистят и лишь изредка выезжаете за пределы мегаполиса, лучшим вариантом будут широкие покрышки. Ну а коли вокруг сплошные зимники — выбирайте узкие шины. Но прежде чем бежать в магазин, откройте инструкцию по эксплуатации авто. Там указаны все рекомендуемые типоразмеры колес. Вот из них и выбирайте. Ведь слишком широкая «резина», не предназначенная для эксплуатации на вашей машине, может увеличить расход топлива, начнет «врать» спидометр, да и одометр будет выдавать пробег с ошибкой.

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24 сентября 2020
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