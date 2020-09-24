Какие шины опаснее зимой: узкие или широкие

Но для начала напомним, что же такое профиль шины и на что он влияет. Профилем считают расстояние между боковыми частями покрышки, когда давление в шине (оно указано на наклейке, размещеннной на внутренней стороне лючка топливного бака, стойке кузова или пороге со стороны водителя) соответствует норме.

Тут можно выделить закономерность: чем больше профиль шины, тем больше пятно контакта покрышки с дорогой. У узких покрышек пятно контакта меньше, но удельное давление на грунт выше. Так какие же шины предпочтительнее?

Для ответа на этот вопрос надо понять, в каких условиях эксплуатируют автомобиль. Скажем, на скользкой поверхности лучше тормозят широкие шины, ведь их площадь контакта с дорогой выше. Тоже самое происходит на сухой или мокрой трассе. Да и управляется машина на широких «баллонах» лучше.

Секрет прост. Большинство моделей зимних шин изрезаны ламелями, которые цепляются за поверхность, уменьшая тормозной путь. Так вот: в пятне контакта широких шин этих ламелей получается больше. Отсюда и более высокая эффективность торможения и четкость реакций на работу рулем.