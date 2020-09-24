Какие шины опаснее зимой: узкие или широкие

Но для начала напомним, что же такое профиль шины и на что он влияет. Профилем считают расстояние между боковыми частями покрышки, когда давление в шине (оно указано на наклейке, размещеннной на внутренней стороне лючка топливного бака, стойке кузова или пороге со стороны водителя) соответствует норме.
Тут можно выделить закономерность: чем больше профиль шины, тем больше пятно контакта покрышки с дорогой. У узких покрышек пятно контакта меньше, но удельное давление на грунт выше. Так какие же шины предпочтительнее?
Для ответа на этот вопрос надо понять, в каких условиях эксплуатируют автомобиль. Скажем, на скользкой поверхности лучше тормозят широкие шины, ведь их площадь контакта с дорогой выше. Тоже самое происходит на сухой или мокрой трассе. Да и управляется машина на широких «баллонах» лучше.
Секрет прост. Большинство моделей зимних шин изрезаны ламелями, которые цепляются за поверхность, уменьшая тормозной путь. Так вот: в пятне контакта широких шин этих ламелей получается больше. Отсюда и более высокая эффективность торможения и четкость реакций на работу рулем.
А вот на укатанной снежной дороге предпочтительней оказываются узкие шины. Тут важную роль играют уже не ламели, а способность шины продавливать снег. Так что узкая «резина» больше подходит для того, чтобы пробивать колею в снегу и сугробах. Кстати, гоночные раллийные машины используют узкую «резину» как раз для этого. В снегу она гарантирует надежный «зацеп». А вот на обледенелом асфальте на узких покрышках не очень комфортно.
Поэтому, если вы живете в городе, где дороги чистят и лишь изредка выезжаете за пределы мегаполиса, лучшим вариантом будут широкие покрышки. Ну а коли вокруг сплошные зимники — выбирайте узкие шины. Но прежде чем бежать в магазин, откройте инструкцию по эксплуатации авто. Там указаны все рекомендуемые типоразмеры колес. Вот из них и выбирайте. Ведь слишком широкая «резина», не предназначенная для эксплуатации на вашей машине, может увеличить расход топлива, начнет «врать» спидометр, да и одометр будет выдавать пробег с ошибкой.