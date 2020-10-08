Почему не нужно проводить ТО автомобиля каждые 15 000 км

Привычный межсервисный интервал, который производители устанавливают для своих машин — один год или 15 000 км. В зависимости от того, что наступит раньше. Есть и такие компании, скажем, как, Toyota, которые рекомендуют заезжать на сервис через 10 000 км. Причина тут вот в чем. У японцев есть своя классификация дорог. Согласно ей, российские асфальтированные «направления» признаны одними из самых сложных. Поэтому для нашей страны они и уменьшили интервал обслуживания.
Настала осень и споры о том, когда менять масло и, в принципе, заезжать в сервис, вспыхивают в водительской среде с новой силой. Бывалые автомобилисты призывают приезжать на техобслуживание через 6 000—7 000 километров. В этом есть свой резон.
Дело в том, что современные моторы с алюминиевым блоком цилиндров, наддувом и масляным картером небольшого объема очень требовательны к качеству топлива и масла. А хорошего качества бензин у нас имеется далеко не повсеместно. Заправившись на непроверенной АЗС, можно быстро забить грязью систему впрыска. Из-за этого форсунки немедленно «обрастут» нагаром и начнут «лить» топливо в камеры сгорания, а не разбрызгивать его как положено. Это увеличит расход, упадет мощность двигателя.
Не забывайте и о том, что выносных топливных фильтров у современных машин нет. А грязное топливо может забить сетку топливного насоса. В особо тяжелых случаях такого рода у машины начинаются проблемы с топливоподачей. Чтобы этого не произошло, нужно не дожидаясь привычного срока техобслуживания залить в бак чистящие присадки или пойти кардинальным путем — оборудовать автомобиль дополнительным фильтром, как это делают рукастые умельцы. Они ставят, скажем, на Opel Zafira фильтры от переднеприводных ВАЗов. Так можно сэкономить на процедуре чистки топливных форсунок и реже менять свечи.
Что касается масла, то оно в наддувном моторе вообще испытывает серьезные нагрузки. Особенно, если машина постоянно толкается в пробках, да еще на летней жаре. При этом силовой агрегат не охлаждается должным образом.
Не забудем и про конструкцию современных моторов. Очень часто труба системы выпуска проходит рядом с картером двигателя. И никакого теплового экрана в этом месте нет. Подобные технические решения заставляют масло работать буквально как в бане, исчерпывая свой ресурс раньше времени. Вот поэтому, смазку нужно менять не на 15 000 км, а гораздо раньше.
То же самое касается и воздушного фильтра. Если вы живете в регионе, где дороги пыльные, фильтр забивается песком и грязью раньше срока. Так что лучше, не воспринимать интервал в 15 000 км, как некий эталон, а принимать решение самому. Ориентируясь на условия эксплуатации автомобиля.