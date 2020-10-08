Почему не нужно проводить ТО автомобиля каждые 15 000 км

Привычный межсервисный интервал, который производители устанавливают для своих машин — один год или 15 000 км. В зависимости от того, что наступит раньше. Есть и такие компании, скажем, как, Toyota, которые рекомендуют заезжать на сервис через 10 000 км. Причина тут вот в чем. У японцев есть своя классификация дорог. Согласно ей, российские асфальтированные «направления» признаны одними из самых сложных. Поэтому для нашей страны они и уменьшили интервал обслуживания.

Настала осень и споры о том, когда менять масло и, в принципе, заезжать в сервис, вспыхивают в водительской среде с новой силой. Бывалые автомобилисты призывают приезжать на техобслуживание через 6 000—7 000 километров. В этом есть свой резон.

Дело в том, что современные моторы с алюминиевым блоком цилиндров, наддувом и масляным картером небольшого объема очень требовательны к качеству топлива и масла. А хорошего качества бензин у нас имеется далеко не повсеместно. Заправившись на непроверенной АЗС, можно быстро забить грязью систему впрыска. Из-за этого форсунки немедленно «обрастут» нагаром и начнут «лить» топливо в камеры сгорания, а не разбрызгивать его как положено. Это увеличит расход, упадет мощность двигателя.