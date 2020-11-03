Хитрости при замене моторного масла, о которых мало, кто знает

При замене моторного масла отслужившую свой срок смазку нужно слить максимально качественно, чтобы в двигателе осталось как можно меньше грязи и отработки. И здесь на помощь приходят маленькие хитрости, используя которые автомобилисты, меняющие масло самостоятельно, могут выполнить эту работу куда лучше, чем мастера на СТО.

Даже если водитель выполнил все условия, для успешной замены масла — поставил автомобиль на ровную площадку, дал двигателю поработать, соблюл экологические нормы, он все равно столкнется с проблемой, когда старое масло сливается не полностью. С одной стороны, в этом нет ничего страшного, если отработки осталось немного. С другой, в большом количестве она всенепременно повлияет на качество свежезалитой смазки, смешавшись с ней.

Как правило, чтобы максимально удалить отработку из двигателя, помимо обычного процесса слива, опытные мастера используют специальный шприц для откачки масла, который делает это через отверстие, где установлен масляный щуп. Впрочем, это затратно — такой насос нужно купить. Однако есть способы качественно провести замену смазки и подешевле.