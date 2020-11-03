Хитрости при замене моторного масла, о которых мало, кто знает

При замене моторного масла отслужившую свой срок смазку нужно слить максимально качественно, чтобы в двигателе осталось как можно меньше грязи и отработки. И здесь на помощь приходят маленькие хитрости, используя которые автомобилисты, меняющие масло самостоятельно, могут выполнить эту работу куда лучше, чем мастера на СТО.
Даже если водитель выполнил все условия, для успешной замены масла — поставил автомобиль на ровную площадку, дал двигателю поработать, соблюл экологические нормы, он все равно столкнется с проблемой, когда старое масло сливается не полностью. С одной стороны, в этом нет ничего страшного, если отработки осталось немного. С другой, в большом количестве она всенепременно повлияет на качество свежезалитой смазки, смешавшись с ней.
Как правило, чтобы максимально удалить отработку из двигателя, помимо обычного процесса слива, опытные мастера используют специальный шприц для откачки масла, который делает это через отверстие, где установлен масляный щуп. Впрочем, это затратно — такой насос нужно купить. Однако есть способы качественно провести замену смазки и подешевле.
Во-первых, когда старое масло уже слито самотеком через сливное отверстие, его остатки можно дособрать, приподняв одно из передних колес. Какое, зависит от модели и местоположения сливной горловины. Остатки не заставят себя долго ждать, и тонкой грязной струйкой потекут в приготовленную для отработки емкость.
Второй способ годится для тех, у кого в гараже есть компрессор и продувочный пистолет. Прежде чем использовать его, необходимо открутить крышку заливной горловины. Затем, прикрыть отверстие рукой, а промеж ладони и горловины вставить ствол пистолета и аккуратно начать подавать воздух. Под давлением остатки масла также польются из сливного отверстия.
Третий способ качественно слить старое масло — это сделать откачивающее устройство своими руками. Для этого понадобиться шприц, стяжка, капельница или термоусадочная трубка. Собираем конструкцию воедино: на носик шприца надеваем, например, термоусадочную трубку, и нагреваем ее, чтобы она плотно обжала носик. Затем, для верности, фиксируем ее стяжкой. Такое устройство поможет удалить остатки старого масла и через отверстия для масляного щупа, и через отверстие для слива в поддоне. Кстати, большие шприцы — редкость в обычных аптеках. Поэтому лучше всего использовать ветеринарные.
После того, как процедура слива отработки закончена. Нужно вернуть гайку сливного отверстия в поддоне на место, разумеется, не перетягивая ее. Лучше всего для этой операции использовать динамометрический ключ. Затем, нужно установить новый масляный фильтр. И залить необходимое количество свежего масла.