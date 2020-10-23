Как присадки, находящиеся в масле, влияют на износ мотора авто

Фото avtovzglyad.ru
Моторы современных легковых автомобилей вырабатывают свой рабочий ресурс гораздо быстрее, чем движки у их предшественников. Почему, разобрался портал «АвтоВзгляд».

По оценкам экспертов, те изменения, которые произошли за последние 10—15 лет в автомобильном моторостроении, однозначно можно охарактеризовать, как ползучий техногенный переворот. Так, например, переход к новым экологическим нормам потребовал от разработчиков внести довольно серьезные изменения в конструкции современных двигателей, а также систем нейтрализации отработавших газов. С другой стороны, стремясь снизить расход топлива, специалисты кардинально пересмотрели традиционные схемы производства деталей, итогом чего стало снижение отдельных прочностных параметров, например, у компрессионных колец, вкладышей, поршней.

Попутно активно стали внедряться новые материалы и сплавы, из которых создавались двигатели внутреннего сгорания, поскольку у них значительно возросла степень форсировки. Все эти изменения привели к общему повышению нагрузки на детали силового агрегата, в связи с чем возникла очевидная необходимость их защиты от повышенного износа. Понятно, что для производителей главным направлением в решении проблемы стала разработка новых модификаций автомобильных смазочных материалов.

Детали многих моторов предыдущих поколений были заметно тяжелее современных.
Фото avtovzglyad.ru

Сегодня разработкой новых масел для современных движков занимаются практически все известные производители смазочных материалов. В этих исследованиях большое значение уделяется не только базовым маслам, но и присадкам, за счет которых достигаются необходимые эксплуатационные показатели жидкой смазки. И уже можно говорить о некоторых успехах в этой области. Так, например, немецким химикам удалось создать уникальную присадку, реализующую гибридную технологию молекулярного контроля трения (MFC).

Главная ее идея основана на использовании антифрикционных соединений молибдена и вольфрама. В процессе работы двигателя оба компонента «нивелируют» микронеровности деталей силового агрегата, при этом приповерхностный слой металла насыщается молекулами вольфрама и молибдена. Последнее приводит к синергетическому эффекту, существенно повышающему прочность трущихся частей. Итог такого гибридного действия — двукратное снижение трения посравнению с традиционными маслами аналогичной вязкости, мощная защита от задиров, а также снижение общего износа деталей почти на треть.

Механизм воздействия вольфрам-молибденовых компонентов на поверхность трущихся деталей в системе смазки.
Фото avtovzglyad.ru

Важно отметить, что отмеченный выше эффект можно ощутить уже через полчаса работы двигателя на масле, созданном с использованием MFC-технологии. При этом упрочненный слой металла сохраняется на 50 000 км пробега, даже если при последующем обслуживании автомобиля использовались смазки других сортов. К слову, серийный выпуск синтетических моторных масел, в которых реализована технология молекулярного контроля трения, в настоящее время полностью отработан и освоен.

В частности, такие масла с обозначением Molygen New Generation производятся в Германии фирмой Liqui Moly, а ряд наиболее востребованных спецификаций уже поступает и на российский рынок.

Если говорить предметнее, то речь в первую очередь идет о маслах для легковушек старше 3—4 лет или с пробегом более 100 000—150 000 км, которые составляют подавляющее большинство всего национального автопарка страны. В основной своей массе это машины, эксплуатируемые в тяжелых или экстремальных условиях, к которым следует отнести, например, езду в условиях бездорожья, резкие перепады температур, режимы частых холодных пусков и коротких пробегов, что, кстати, характерно для транспорта в больших городах и мегаполисах.

Фото avtovzglyad.ru

Что касается применимости новых моторных масел из серии Molygen New Generation, то эти продукты выпускаются с наиболее ходовыми показателями вязкости, позволяющими использовать их в автомобилях азиатского (Япония, Корея, Китай), американского,и европейского производства (включая внедорожники и легкие грузовики), а также в любых отечественных легковушках.

Если рассматривать типы используемых двигателей, то Molygen New Generation можно подобрать как для дизельных, так и бензиновых моторов. Естественно, все эти масла безвредны для штатных систем нейтрализации отработавших газов.

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23 октября 2020
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