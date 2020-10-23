Как присадки, находящиеся в масле, влияют на износ мотора авто

По оценкам экспертов, те изменения, которые произошли за последние 10—15 лет в автомобильном моторостроении, однозначно можно охарактеризовать, как ползучий техногенный переворот. Так, например, переход к новым экологическим нормам потребовал от разработчиков внести довольно серьезные изменения в конструкции современных двигателей, а также систем нейтрализации отработавших газов. С другой стороны, стремясь снизить расход топлива, специалисты кардинально пересмотрели традиционные схемы производства деталей, итогом чего стало снижение отдельных прочностных параметров, например, у компрессионных колец, вкладышей, поршней.
Попутно активно стали внедряться новые материалы и сплавы, из которых создавались двигатели внутреннего сгорания, поскольку у них значительно возросла степень форсировки. Все эти изменения привели к общему повышению нагрузки на детали силового агрегата, в связи с чем возникла очевидная необходимость их защиты от повышенного износа. Понятно, что для производителей главным направлением в решении проблемы стала разработка новых модификаций автомобильных смазочных материалов.
Сегодня разработкой новых масел для современных движков занимаются практически все известные производители смазочных материалов. В этих исследованиях большое значение уделяется не только базовым маслам, но и присадкам, за счет которых достигаются необходимые эксплуатационные показатели жидкой смазки. И уже можно говорить о некоторых успехах в этой области. Так, например, немецким химикам удалось создать уникальную присадку, реализующую гибридную технологию молекулярного контроля трения (MFC).
Главная ее идея основана на использовании антифрикционных соединений молибдена и вольфрама. В процессе работы двигателя оба компонента «нивелируют» микронеровности деталей силового агрегата, при этом приповерхностный слой металла насыщается молекулами вольфрама и молибдена. Последнее приводит к синергетическому эффекту, существенно повышающему прочность трущихся частей. Итог такого гибридного действия — двукратное снижение трения посравнению с традиционными маслами аналогичной вязкости, мощная защита от задиров, а также снижение общего износа деталей почти на треть.
Важно отметить, что отмеченный выше эффект можно ощутить уже через полчаса работы двигателя на масле, созданном с использованием MFC-технологии. При этом упрочненный слой металла сохраняется на 50 000 км пробега, даже если при последующем обслуживании автомобиля использовались смазки других сортов. К слову, серийный выпуск синтетических моторных масел, в которых реализована технология молекулярного контроля трения, в настоящее время полностью отработан и освоен.
В частности, такие масла с обозначением Molygen New Generation производятся в Германии фирмой Liqui Moly, а ряд наиболее востребованных спецификаций уже поступает и на российский рынок.
Если говорить предметнее, то речь в первую очередь идет о маслах для легковушек старше 3—4 лет или с пробегом более 100 000—150 000 км, которые составляют подавляющее большинство всего национального автопарка страны. В основной своей массе это машины, эксплуатируемые в тяжелых или экстремальных условиях, к которым следует отнести, например, езду в условиях бездорожья, резкие перепады температур, режимы частых холодных пусков и коротких пробегов, что, кстати, характерно для транспорта в больших городах и мегаполисах.
Что касается применимости новых моторных масел из серии Molygen New Generation, то эти продукты выпускаются с наиболее ходовыми показателями вязкости, позволяющими использовать их в автомобилях азиатского (Япония, Корея, Китай), американского,и европейского производства (включая внедорожники и легкие грузовики), а также в любых отечественных легковушках.
Если рассматривать типы используемых двигателей, то Molygen New Generation можно подобрать как для дизельных, так и бензиновых моторов. Естественно, все эти масла безвредны для штатных систем нейтрализации отработавших газов.