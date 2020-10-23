Как присадки, находящиеся в масле, влияют на износ мотора авто

По оценкам экспертов, те изменения, которые произошли за последние 10—15 лет в автомобильном моторостроении, однозначно можно охарактеризовать, как ползучий техногенный переворот. Так, например, переход к новым экологическим нормам потребовал от разработчиков внести довольно серьезные изменения в конструкции современных двигателей, а также систем нейтрализации отработавших газов. С другой стороны, стремясь снизить расход топлива, специалисты кардинально пересмотрели традиционные схемы производства деталей, итогом чего стало снижение отдельных прочностных параметров, например, у компрессионных колец, вкладышей, поршней.

Попутно активно стали внедряться новые материалы и сплавы, из которых создавались двигатели внутреннего сгорания, поскольку у них значительно возросла степень форсировки. Все эти изменения привели к общему повышению нагрузки на детали силового агрегата, в связи с чем возникла очевидная необходимость их защиты от повышенного износа. Понятно, что для производителей главным направлением в решении проблемы стала разработка новых модификаций автомобильных смазочных материалов.