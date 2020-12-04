Почему зимой мотор может «кушать» слишком много масла

Для начала нельзя не упомянуть, что если за 10 000 км пробега «ушло» около 1 литра масла, то на такое не стоит обращать внимания. Совершенно нормальный показатель. При смазывании частей цилиндро-поршневой группы (ЦПГ), оно неизбежно попадает в камеру сгорания, где, собственно и происходит его так называемый угар.

А вот если расход составляет больше 1-го литра — это уже повод серьезно задуматься о происходящем под капотом. Из-за чего же может внезапно возникнуть «масложор» в зимнее время? Главная причина кроется в физике. На холоде все предметы сжимаются. В том числе, и детали мотора. Изначально создатели любого двигателя просчитывают подобную ситуацию и предусматривают соответствующие конструктивные решения, предотвращающие течь масла при серьезном «минусе» за окном.

Но со временем уплотнения, удерживающие смазку внутри корпуса двигателя, стареют, теряют эластичность и перестают справляться со своими обязанностями. В результате после каждой, даже не очень длительной стоянки, под холодным двигателем образуется лужица масла. А автовладелец через некоторое время с удивлением будет смотреть на вспыхнувшую на приборной панели «масленку», свидетельствующую о падении давления в масляной магистрали.