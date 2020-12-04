Почему зимой мотор может «кушать» слишком много масла

Для начала нельзя не упомянуть, что если за 10 000 км пробега «ушло» около 1 литра масла, то на такое не стоит обращать внимания. Совершенно нормальный показатель. При смазывании частей цилиндро-поршневой группы (ЦПГ), оно неизбежно попадает в камеру сгорания, где, собственно и происходит его так называемый угар.
А вот если расход составляет больше 1-го литра — это уже повод серьезно задуматься о происходящем под капотом. Из-за чего же может внезапно возникнуть «масложор» в зимнее время? Главная причина кроется в физике. На холоде все предметы сжимаются. В том числе, и детали мотора. Изначально создатели любого двигателя просчитывают подобную ситуацию и предусматривают соответствующие конструктивные решения, предотвращающие течь масла при серьезном «минусе» за окном.
Но со временем уплотнения, удерживающие смазку внутри корпуса двигателя, стареют, теряют эластичность и перестают справляться со своими обязанностями. В результате после каждой, даже не очень длительной стоянки, под холодным двигателем образуется лужица масла. А автовладелец через некоторое время с удивлением будет смотреть на вспыхнувшую на приборной панели «масленку», свидетельствующую о падении давления в масляной магистрали.
Но даже если луж под машиной не наблюдается, холод все равно может стать причиной повышенного расхода смазки. В этом случае речь идет об уплотнениях в ЦПГ– маслосъемных кольцах. Со временем они изнашиваются на любом моторе. И перестают с прилегать к стенкам цилиндров с прежним усилием «на горячую», а при полностью холодном «движке» — и подавно. По этой причине, пока мотор не нагреется до рабочих температур, маслосъемные кольца не мешают маслу в изрядных количествах попадать в камеру сгорания — вот вам и повышенный угар!
Бывает, что автовладельцы сами зимой организуют своей машине повышенный расход моторной смазки. Начитавшись и наслушавшись «бывалых» коллег, они меняют масло в двигателе на маловязкое — чтобы облегчить запуск после морозной ночи. Например, вместо 5W-30 заливают дорогую синтетику 0W-30 или 0W-20. Такие маловязкие масла остаются жидкими при более низких температурах. Но при этом сальники и уплотнения в моторе могут быть не рассчитаны на работу с такой смазкой, не в состоянии удержать столь текучую субстанцию. Опять-таки, при прогретом двигателе этот эффект бывает не столь ощутим, а при охлаждении машины дорогая морозостойкая «синтетика» начнет банально вытекать на землю, создавая пресловутый повышенный расход моторного масла.