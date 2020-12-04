Зачем некоторые водители возят с собой дырявый армейский котелок

Зима — сложное время года для автомобилистов. Ее непредсказуемость может стать причиной проблем глобального масштаба. Ледяные дожди, гололедица и, конечно же, снежные бураны способны создать настоящий коллапс на дорогах. Достаточно вспомнить случаи, когда снегом заметало федеральные трассы вместе с машинами и их владельцами. Без еды, воды и топлива, в ожидании помощи МЧС люди сутками держались, как могли. И все равно не всем удавалось пережить смертельный холод. А между тем, в регионах, где риск подобных снежных буранов высок, а столбик термометра падает до −30 и ниже, водители давно придумали, как, попав в снежный плен, дождаться помощи и не замерзнуть, даже если в автомобиле закончилось топливо.
Например, некоторые уральские водители возят с собой армейский котелок, с просверленными в нем в области днища и крышки отверстиями. Подобный можно найти на любом рынке или заправке, торгующей предметами солдатского обихода якобы с армейских складов. Но зачем же портить хорошую вещь?
Причина, как водится, банальна. Дырявый котелок — есть ни что иное, как вполне себе серьезный источник тепла. Но если это грелка, то чем его топить? Дров под снегом не найдешь, с собой — не навозишься, да и опасно разжигать костер внутри автомобиля. Уральские водители предусмотрели и это.
Если снять с котелка крышку, то внутри можно обнаружить несколько парафиновых свечей и коробков спичек. Теперь совсем не сложно догадаться, что для того, чтобы согреться, нужно зажечь свечу, поставить ее в котелок и закрыть его крышкой.
Отверстия на донышке и крышке котелка, во-первых, обеспечивают подачу вовнутрь свежего воздуха, который необходим для поддержания процесса горения свечи. А во-вторых, благодаря им обычный котелок превращается в конвектор. Снизу в него поступает холодный воздух, который, проходя через котелок, нагревается и выходит из верхних отверстий наружу. Ни тебе копоти, ни запаха, ни дыма. Котелок нагревается сам и нагревает воздух. А спичечные коробки нужны для того, чтобы на них можно было поставить всю эту конструкцию.
Впрочем, одного импровизированного обогревателя конвекторного типа будет недостаточно для того, чтобы салон хорошо прогрелся. Тепло будет быстро улетучиваться, если не занавесить стекла. Для этого можно использовать, как одеяла или автомобильные чехлы, так и шкуры животных — их обычно раскладывают на зиму на сиденья автомобиля, чтобы сутра на них было не холодно садиться. Кстати, чтобы было теплее, рекомендуется отгородить один ряд, и греть только его. Разумеется, не забывая иногда проветривать помещение, чтобы не угореть.
Однако лучше всего стараться не попадать в подобные ситуации. Если же выхода нет, и нужно ехать, то проверьте, чтобы телефон был полностью заряжен, а в машине был провод для подзарядки — в нештатной ситуации все это поможет вам вызвать спасателей. Если совершаете длительные переезды по безлюдным местам, возите с собой теплые вещи и обувь, зимний спальник, топор, газовую горелку, сухпаек, фонарик, зажигалку или спички и другие вещи, которые могут помочь выжить в столь экстремальных условиях.