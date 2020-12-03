5 причин обязательно возить зимой в автомобиле клизму

Некоторые водители относятся к своим автомобилям, как к живому существу. Наглаживают их, намывают, дают разные имена, верят в различные суеверия, рассказывающие, что машина тоже может предчувствовать свою продажу и обижаться, ломаясь и разваливаясь буквально за день до сделки с покупателем. А раз так, то ничего человеческое им не чуждо и даже полезно. Возьмем, для примера, клизму-грушу или, как ее называют в медицине — спринцовку.

Медицинское предназначение клизмы известно всем, а некоторым, язык не поворачивается назвать их счастливчиками, даже довелось испытать сей прибор на собственной, извиняюсь, шкуре. Однако мало, кто знает, что клизма в форме груши является универсальным солдатом. И если со здоровьем водителя полный порядок, и ее вмешательство не требуется, то она со 100-процентной вероятностью будет полезна в автомобиле. При том, что цена на прибор — копеечная.

Польза грушевидного медицинского прибора в том, что он может как выдувать воздух, так и втягивать его в себя. И этим благом можно и нужно пользоваться в автомобиле.

Например, у вас забились подводные трубки стеклоочистителя. Продувать их ртом противно и, к тому же, небезопасно. Компрессора, по какой-то причине нет, а клизма, в виду своих компактных размеров, всегда в багажнике. С ее помощью можно легко создать в патрубках избыточное давление, благодаря которому можно прочистить засор. Причем не только в трубках, но и в форсунках, подсоединив спринцовку непосредственно к ним.