5 причин обязательно возить зимой в автомобиле клизму

Некоторые водители относятся к своим автомобилям, как к живому существу. Наглаживают их, намывают, дают разные имена, верят в различные суеверия, рассказывающие, что машина тоже может предчувствовать свою продажу и обижаться, ломаясь и разваливаясь буквально за день до сделки с покупателем. А раз так, то ничего человеческое им не чуждо и даже полезно. Возьмем, для примера, клизму-грушу или, как ее называют в медицине — спринцовку.
Медицинское предназначение клизмы известно всем, а некоторым, язык не поворачивается назвать их счастливчиками, даже довелось испытать сей прибор на собственной, извиняюсь, шкуре. Однако мало, кто знает, что клизма в форме груши является универсальным солдатом. И если со здоровьем водителя полный порядок, и ее вмешательство не требуется, то она со 100-процентной вероятностью будет полезна в автомобиле. При том, что цена на прибор — копеечная.
Польза грушевидного медицинского прибора в том, что он может как выдувать воздух, так и втягивать его в себя. И этим благом можно и нужно пользоваться в автомобиле.
Например, у вас забились подводные трубки стеклоочистителя. Продувать их ртом противно и, к тому же, небезопасно. Компрессора, по какой-то причине нет, а клизма, в виду своих компактных размеров, всегда в багажнике. С ее помощью можно легко создать в патрубках избыточное давление, благодаря которому можно прочистить засор. Причем не только в трубках, но и в форсунках, подсоединив спринцовку непосредственно к ним.
Когда речь заходит о проверке или замене свечей зажигания, то одно из правил этого процесса гласит, что водителю или механику сперва необходимо очистить свечные колодцы от грязи и пыли. А уж потом выкручивать свечи. И те, кто менял свечи самостоятельно, знают о том, как в некоторых автомобилях в эти свечные колодцы не подлезть. И тут на помощь снова приходит резиновая клизма-груша. Сделал ею пару мощных «выдохов», и грязи, как не бывало.
А пробовали ли вы когда-нибудь собрать грязь в складках сидений, в расщелине между креслом и центральным тоннелем или в подстаканниках без применения автопылесоса? Это же, практически, невозможно. Особенно раздражает пыль и крупные песчинки в видимых местах — в подстаканниках и нише под центральной панелью управления. Однако достать ее от туда крайне проблематично. А с клизмой — дело нескольких секунд. Где нужно надавил на резиновую грушу, направив ее носик в нужную сторону, и грязь вылетела. Где требуется аккуратность, наоборот сперва сжал ее, а затем, направив на замусоренный участок, разжал — вместе с воздухом клизма засосет и песчинки, и крошки. Останется лишь вынести ее за пределы автомобиля, и снова сжать посильнее, чтобы опорожнить.
Зимой же польза спринцовки вовсе недооценена водителями. Вспомните свои коврики в снегопад. Снег, оставшийся на обуви, быстро тает в теплом салоне автомобиля, и стекает на пол. А впоследствии мы имеем мокрые обувь и штанины, на которых по мере высыхания воды проступает соляной след. И в этом случае клизма, здесь даже лучше, если она будет побольше, выступает, как настоящий супергерой. Не тот вымышленный Аквамен, который играл мускулами и бороздил просторы океана, а настоящий, да еще и ручной.
В общем, называете ли вы свой автомобиль по имени, верите ли в приметы. А может вам все это чуждо. Уравняет вас только одно — резиновая медицинская клизма в форме груши. Потому что ее пользу для автомобиля трудно отрицать и тем более оспорить.