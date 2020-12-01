Как выбрать лизинговую компанию и разобраться в нюансах договора

Лучшая машина — это новая машина. Особенно это касается сегмента перевозок, где от регулярности выхода транспортного средства на линию зависит прибыль автопредприятия. И неважно, о каком бизнесе мы ведем речь — «микро», среднем или крупном — чтобы сохранять конкурентное преимущество и успешно вести дела, парк техники должен регулярно обновляться. А делается это, в большинстве случаев, посредством универсального инструмента — лизинга. Однако, поле финансовых услуг — все равно, что минное. Если не разбираться в тонкостях вопроса, то можно серьезно подорвать свой бизнес. Чтобы избежать проблем, важно следовать простым правилам.
Первое — обращаемся за финансовыми услугами к лидерам рынка, которые много лет работают в сфере лизинга. Это все равно как приобретать машину у официального дилера, у которого все прозрачно и с которым все вопросы можно решать в правовом поле. К кому идти? Имена лидеров вы найдете в национальных рэнкингах, которые составляются специализированными агентствами — «Эксперт РА», РАЭКС и выкладываются на общедоступных ресурсах Интернет. Это раз.
Также стоит учитывать, входит ли лизинговая компания в оно из двух профессиональных объединений — Лизинговый Союз или Объединенную лизинговую ассоциацию. Это два. В идеале лизинговая компания должна входить в финансовую группу или иметь поддержку конкретного крупного банка, что позволяет более свободно использовать доступные деньги. Здесь все просто — чем ниже процентные ставки (цена денег) для лизинговой компании, тем более привлекательные услуги, с точки зрения стоимости, она может предложить своему клиенту, потеснив конкурентов. Финансовую стабильность и неплохой потенциал лизинговой компании могут обеспечивать и иные инструменты, например выпуск акций, которые котируются на фондовом рынке. Словом, финансовая устойчивость лизингодателя — важнейший из критериев выбора компании. Подтверждается она кредитным рейтингом одного из сертифицированных рейтинговых агентств, например, Эксперт РА.
Как применить эти знания на практике? Находим на сайте Эксперт РА свежий рэнкинг лизинговых компаний и смотрим, кто занимает верхние строчки по новому бизнесу. Обычно из названия понятно, входят ли компании в финансовые группы, где есть и банки. Ищем на сайтах компаний, есть ли у них действующие кредитные рейтинги.
Затем на сайте Лизингового Союза или ОЛА проверяем, является ли компания участником профильного объединения. Например, ВТБ Лизинг удовлетворяет всем этим параметрам — в рэнкингах компания стабильно входит в топ-3, она является частью Группы ВТБ и имеет высокий кредитный рейтинг Эксперт РА, а также состоит в двух профессиональных союзах.
Но, захочет ли продавец техники, за которой пришел перевозчик, работать с выбранной клиентом лизинговой компанией? Не секрет, что у каждой торгующей организации есть свой сформированный пул аккредитованных партнеров, которые обеспечивают финансирование продаж. Оговоримся сразу — здесь вообще не должно быть никаких проблем — продавцу по сути все равно, от кого придут деньги на его расчетный счет, главное продажи и оборот! Даже если выбранная клиентом лизинговая компания не числится в списке «приближенных», то сделка все равно состоится, а все хлопоты и заботы по оформлению нужных бумаг берет на себя выбранный покупателем лизингодатель.
Что делать, если продавец настойчиво ориентирует покупателя на своего финансового партнера? Не проблема — крупная лизинговая компания подберет вам продавца из своего пула, причем машина будет продана по интересной для перевозчика цене. Чего греха таить — финансисты могут «прогнуть» любого продавца. Например, у ВТБ Лизинг услуга по поиску нужного автомобиля у официальных дилеров — бесплатна.
И что делать в случае, если настойчиво рекомендованная продавцом техники лизинговая компания дает самые интересные условия финансирования сделки? Как проверить договор на его «честность», чтобы потом не кусать локти? Ведь не секрет, что в штате компаний микро- и малого бизнеса зачастую нет юристов.
Важно обратить внимание на то, чтобы график лизинговых платежей соответствовал изначальному коммерческому предложению, которое было сделано клиенту. При заполнении бумаг стоимость машины и величина различных дополнительных платежей (например, страховка) не должны измениться в большую сторону. Прежде чем поставить подпись, внимательно изучите раздел договора, в котором прописаны штрафные санкции за просрочку платежей, а также раздел, где указан порядок досрочного выхода из договора! Это касается, в том числе, досрочного погашения, при котором лизинговая компания теряет часть своей прибыли. Здесь могут фигурировать различные комиссии. Вы готовы их оплатить?
Разумеется, важно выяснить и все, что касается форс-мажорных обстоятельств, связанных например, с серьезной поломкой или даже полной утратой транспортного средства. Пока машина стоит в ремонте или ее остатки догорают в кювете, транспортная компания продолжает платить лизинговые платежи согласно прописанному в договоре графику. А откуда брать деньги на очередные платежи, если их не на чем заработать? Особенно эта ситуация болезненна для микробизнеса. На балансе перевозчика может стоять лишь одна единственная машина. Начнем с того, что отключать телефоны и скрываться от лизингодателя — не выход. Лучше сразу связаться со страховой и лизинговой компанией для урегулирования сложившейся ситуации. И здесь опять мы возвращаемся к договору, в котором четко прописаны условия взаимодействия сторон. Но, как всегда…. есть нюансы!
Так, в договоре может быть указано, что для его расторжения лизингополучатель обязан полностью(!) погасить задолженность, и только после этого часть средств, которая подлежит возврату клиенту, поступит на его счет в течение… нескольких месяцев. Где брать деньги для погашения задолженности? — вопрос вопросов. А на него в договоре ответа вы не найдете. Обязательно убедитесь в отсутствии таких кабальных условий.
Кстати, а можно ли вносить изменения в стандартный договор лизинга? Увы, если мы говорим о так называемой «розничной сделке», то нет. Лизинговой компании нет смысла заниматься корректировкой выверенного до запятой договора ради сделки на небольшую партию машин. То есть, микробизнес работает по стандартным условиям. Другое дело крупные транспортные компании (крупный бизнес), приобретающие сотни машин. Для таких клиентов все иначе. Но и суммы здесь фигурируют огромные, да и риски — немалые.