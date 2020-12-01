Как выбрать лизинговую компанию и разобраться в нюансах договора

Лучшая машина — это новая машина. Особенно это касается сегмента перевозок, где от регулярности выхода транспортного средства на линию зависит прибыль автопредприятия. И неважно, о каком бизнесе мы ведем речь — «микро», среднем или крупном — чтобы сохранять конкурентное преимущество и успешно вести дела, парк техники должен регулярно обновляться. А делается это, в большинстве случаев, посредством универсального инструмента — лизинга. Однако, поле финансовых услуг — все равно, что минное. Если не разбираться в тонкостях вопроса, то можно серьезно подорвать свой бизнес. Чтобы избежать проблем, важно следовать простым правилам.

Первое — обращаемся за финансовыми услугами к лидерам рынка, которые много лет работают в сфере лизинга. Это все равно как приобретать машину у официального дилера, у которого все прозрачно и с которым все вопросы можно решать в правовом поле. К кому идти? Имена лидеров вы найдете в национальных рэнкингах, которые составляются специализированными агентствами — «Эксперт РА», РАЭКС и выкладываются на общедоступных ресурсах Интернет. Это раз.