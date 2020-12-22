Как в автосервисах убивают ремень ГРМ

После того как на автомобиль кончается гарантия, многие водители начинают обслуживать его сами, ведь так ремонт выходит много дешевле. Или обращаются к непрофессионалам, покупаясь на низкие цены. Опыта мало и у тех, и у других, горе-механики ошибаются, а иные делают ошибки намерено, чтобы приговорить двигатель к дорогому капитальному ремонту.

Возьмем такой сложный и ответственный узел, как ременный привод газораспределительного механизма. При замене ремня его легко перетянуть. В результате расходник будет работать с повышенной нагрузкой и может порваться уже после 40 000 км пробега.

Еще одна проблема кроется в отсутствии нужного инструмента. Дело в том, что при замене ремня ГРМ меняют и ролики. Их затяжку выполняют с помощью специального динамометрического ключа. Он позволяет правильно рассчитывать силу, которая потребуется для фиксации креплений роликов. Если работать без подобного инструмента, есть риск перетянуть или недотянуть гайки. В последнем случае это приведет к расшатыванию шестеренок. Так ремень начинает болтаться, соскакивает с роликов или рвется.