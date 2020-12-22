Как в автосервисах убивают ремень ГРМ

После того как на автомобиль кончается гарантия, многие водители начинают обслуживать его сами, ведь так ремонт выходит много дешевле. Или обращаются к непрофессионалам, покупаясь на низкие цены. Опыта мало и у тех, и у других, горе-механики ошибаются, а иные делают ошибки намерено, чтобы приговорить двигатель к дорогому капитальному ремонту.
Возьмем такой сложный и ответственный узел, как ременный привод газораспределительного механизма. При замене ремня его легко перетянуть. В результате расходник будет работать с повышенной нагрузкой и может порваться уже после 40 000 км пробега.
Еще одна проблема кроется в отсутствии нужного инструмента. Дело в том, что при замене ремня ГРМ меняют и ролики. Их затяжку выполняют с помощью специального динамометрического ключа. Он позволяет правильно рассчитывать силу, которая потребуется для фиксации креплений роликов. Если работать без подобного инструмента, есть риск перетянуть или недотянуть гайки. В последнем случае это приведет к расшатыванию шестеренок. Так ремень начинает болтаться, соскакивает с роликов или рвется.
Нелишним будет изучить и слабые стороны автомобиля, на котором ездите. Скажем, у Renault Logan первого поколения до 2009 года были отдельные неудачные партии моторов. У таких силовых агрегатов отмечены дефекты роликов, поэтому ремни не выдерживали положенные 120 000 км пробега. Если мастер в сервисе не менял по какой-то причине ГРМ на 60 000 км, водителя ждал дорогой ремонт. Ведь головку блока цилиндров при обрыве ремня повреждает всегда: что на 8-клапанных моторах, что на 16-клапанных. Правда, при ремонте часто ставят поршни с выемками, чтобы в будущем клапаны не загибало, но за капремонт мотора деньги уже заплачены.
Отметим и вазовские движки, у которых нередко заклинивает водяную помпу, что приводит к обрыву ремня. Происходит это, как правило, на 40 000 км, так что ремень ГРМ вместе с помпой хорошо бы поменять до этого пробега.
Порвать ремень газораспределительного механизма может и ремень навесного оборудования. Здесь идет цепная реакция. Сначала рвется «навесной», бьет по ГРМ и тот тоже рвется.
Наконец, если мотор «потеет» маслом, это также может привести к проблемам. Смазка постепенно попадает на ремень, что приводит к его проскальзыванию. Если на сервисе это не заметят, расходник может соскочить с направляющих роликов.