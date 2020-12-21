5 ситуаций, когда бить по тормозам — страшная ошибка

Фото: severpost.ru
Педаль тормоза — главная в автомобиле. Про это говорят еще в автошколе. Но пользоваться тормозами надо уметь, иначе можно попасть в большую беду, даже если машина стоит на месте. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает про ситуации, когда тормоза лучше не трогать.

Все мы делаем ошибки, но лучше учиться на чужих оплошностях, чем каждый раз набивать себе новые шишки.

Замена колодок

Водители все чаще обслуживают машины сами, потому как денег из-за кризиса у людей становится меньше. Но должных знаний и опыта у современных автолюбителей мало. Поэтому спешим предупредить: не надо жать педаль тормоза, когда меняете тормозные колодки. В этом случае, поршни тормозных цилиндров без ограничителей, роль которых выполняют колодки, могут полностью выйти из своих гнезд, и тормозная жидкость вытечет. Последствия такого «ремонта» нужно будет устранять еще одним ремонтом. А это влетит в копеечку.

Капризы ABS

Если в разъем колесного датчика ABS попала грязь, это может привести к тому, что система перестанет работать, и на панели приборов загорится соответствующий индикатор. При этом машина не потеряет возможности тормозить, не пострадает и интенсивность замедления. Но при резком торможении колеса автомобиля могут заблокироваться. Раз так, отвернуть в сторону вы уже не сможете, а это грозит серьезным ДТП. Поэтому важно не перебирать со скоростью.

Фото из открытых источников

Пробило колесо

Нередко водители жмут на тормоз, когда чувствуют, что вдруг на дороге машину начало резко уводить в сторону. Скорее всего, это означает прокол переднего колеса. Резкое торможение грозит потерей управляемости, поэтому лучше не трогать тормоза, а крепко взять руль двумя руками и держать машину прямо. Затем, когда скорость упадет до безопасной, плавно съехать на обочину дороги и только потом медленно затормозить.

Зимние сюрпризы

Уводить автомобиль в сторону может и потому, что на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка. Или из-за соляной каши на дороге заклинило поршни в одном из тормозных механизмов. Совет такой же. Плавно погасите скорость, не нажимая тормоз, съезжайте на обочину и смотрите, что случилось.

Лед на дороге

Тонкая корка льда или наледь в повороте могут сыграть с водителем злую шутку. Если он перебрал со скоростью, то сложится ситуация, когда задняя ось постарается обогнать переднюю. В этом случае, водитель жмет тормоз, чем только усугубляет положение. Здесь нужно действовать плавно и избегать резких торможений, иначе машину может развернуть поперек дороги, а это чревато аварией.

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21 декабря 2020
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