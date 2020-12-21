5 ситуаций, когда бить по тормозам — страшная ошибка

Все мы делаем ошибки, но лучше учиться на чужих оплошностях, чем каждый раз набивать себе новые шишки.

Замена колодок

Водители все чаще обслуживают машины сами, потому как денег из-за кризиса у людей становится меньше. Но должных знаний и опыта у современных автолюбителей мало. Поэтому спешим предупредить: не надо жать педаль тормоза, когда меняете тормозные колодки. В этом случае, поршни тормозных цилиндров без ограничителей, роль которых выполняют колодки, могут полностью выйти из своих гнезд, и тормозная жидкость вытечет. Последствия такого «ремонта» нужно будет устранять еще одним ремонтом. А это влетит в копеечку.

Капризы ABS

Если в разъем колесного датчика ABS попала грязь, это может привести к тому, что система перестанет работать, и на панели приборов загорится соответствующий индикатор. При этом машина не потеряет возможности тормозить, не пострадает и интенсивность замедления. Но при резком торможении колеса автомобиля могут заблокироваться. Раз так, отвернуть в сторону вы уже не сможете, а это грозит серьезным ДТП. Поэтому важно не перебирать со скоростью.