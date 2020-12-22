Почему зимой механическая коробка передач гораздо лучше «автомата»

Зимой нагрузки на автомобиль выше, и это сказывается на ресурсе трансмиссии. Помните, как после долгой стоянки на морозе, передачи в «механике» включаются с некоторым усилием? Это значит, что в картере загустела смазка. То есть любую «коробку» надо греть, и быстрее это сделать именно с «механикой». Достаточно просто завести мотор, чтобы он поработал пару минут на холостых оборотах.
С «автоматом» все много сложнее. Его рабочая жидкость полноценно греется только в движении. Поэтому если сразу надавить на газ — повышенный износ агрегату гарантирован. И когда-нибудь это обязательно отразится на его ресурсе.
Кстати, ресурс «механики» изначально много выше. Как правило она исправно работает до момента списания машины в утиль, а АКП протянет 200 000 км, и то — при условии своевременного обслуживания. А иные трансмиссии не выдерживают и пробег в 100 000 км.
Кстати, после зимы, хорошо бы поменять в «автомате» рабочую жидкость. Ведь из-за высоких нагрузок в ней могут скопиться продукты износа. С «ручкой» таких проблем нет. Значит на длинном пробеге она сэкономит водителю больше денег. Да и в случае поломки, ремонт не разорит.
Еще одни важный плюс классической «коробки» в том, что она может сэкономить больше топлива, чем «автомат». Это особенно важно зимой, когда расход горючего неминуемо вырастает.
На машине с «механикой» легче выбраться из снежного плена, даже когда помощи ждать не от кого. Быстро переводя рычаг с первой передачи на задний ход и обратно, можно раскачать автомобиль и выбраться из сугроба. На «автомате» провернуть такой трюк не получиться.
Кстати, если у машины стоит вариатор, то в процессе вызволения авто из глубокого снега трансмиссию легко можно перегреть. Тот же самый эффект будет, если упереться колесами в высокий бордюр, а потом попытаться на него заехать. Ведь пробуксовка вариатору противопоказана. С «механикой» опаять же таких проблем никогда не будет.
А еще на трехпедальной машине безопаснее тащить прицеп или буксировать другой автомобиль. Достаточно лишь аккуратно тронуться с места, чтобы поберечь сцепление, а уж длинную дорогу «механика» выдержит довольно легко. Что касается «автомата», то тут нужно смотреть на инструкцию по эксплуатации. Если буксировка машины запрещена, то лучше не рисковать, иначе можно спалить агрегат. Зимой это сделать гораздо быстрее, ведь дороги чистят плохо, и любой перемет многократно увеличит нагрузку на дорогой узел.