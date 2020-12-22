Почему зимой механическая коробка передач гораздо лучше «автомата»

Зимой нагрузки на автомобиль выше, и это сказывается на ресурсе трансмиссии. Помните, как после долгой стоянки на морозе, передачи в «механике» включаются с некоторым усилием? Это значит, что в картере загустела смазка. То есть любую «коробку» надо греть, и быстрее это сделать именно с «механикой». Достаточно просто завести мотор, чтобы он поработал пару минут на холостых оборотах.

С «автоматом» все много сложнее. Его рабочая жидкость полноценно греется только в движении. Поэтому если сразу надавить на газ — повышенный износ агрегату гарантирован. И когда-нибудь это обязательно отразится на его ресурсе.

Кстати, ресурс «механики» изначально много выше. Как правило она исправно работает до момента списания машины в утиль, а АКП протянет 200 000 км, и то — при условии своевременного обслуживания. А иные трансмиссии не выдерживают и пробег в 100 000 км.

Кстати, после зимы, хорошо бы поменять в «автомате» рабочую жидкость. Ведь из-за высоких нагрузок в ней могут скопиться продукты износа. С «ручкой» таких проблем нет. Значит на длинном пробеге она сэкономит водителю больше денег. Да и в случае поломки, ремонт не разорит.

Еще одни важный плюс классической «коробки» в том, что она может сэкономить больше топлива, чем «автомат». Это особенно важно зимой, когда расход горючего неминуемо вырастает.