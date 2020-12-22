Зачем многие водители по зиме возят с собой марганцовку

Зимняя дорога опасна и трудна. С годами, несмотря на всевозможные гаджеты и электронные помощники, легче и безопаснее она не становится. Поэтому, отправляясь в очередное путешествие, крайне важно грамотно собраться, не забыв дома самое необходимое. Опытные путешественники отличаются от новичков не только умением ездить безопасно, но и весьма оригинальным, на первый взгляд, набором снаряжения. Кто-то скажет, что это давно устарело, и можно обойтись одним мобильным телефоном с подвязанной карточкой, но знаток русской дороги подтвердит: такие «ингридиенты» говорят не только о добротной подготовке, но и о большом личном опыте, который ни за какие деньги не купить.

Одним из них является баночка со снадобьем, которое сегодня и не в каждой аптеке купишь. Речь, конечно, про марганцовку, она же перманганат калия. Хорошо известные красные кристаллы — а нам потребуются именно они, а не популярный ныне раствор — применяются в медицине и сельском хозяйстве, а также должны лежать в каждом автомобильном багажнике, если его хозяин намерен уехать из обжитых мест в поисках приключений. Особенно, если речь идет о зимнем путешествии.

Дело в том, что самая большая опасность зимы — мороз. Автомобильный двигатель, несмотря на все подготовительные работы и осмотры, может «замолчать» внезапно, а вот нивелировать проблему своими силами, получится, увы, не всегда. Порой приходится дожидаться помощи: иногда на это уходят часы, а иногда — и сутки. Как не замерзнуть, когда древесина в лесу вся мокрая, двигатель не заводится, а руки уже леденеют?