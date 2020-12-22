Зачем многие водители по зиме возят с собой марганцовку

Зимняя дорога опасна и трудна. С годами, несмотря на всевозможные гаджеты и электронные помощники, легче и безопаснее она не становится. Поэтому, отправляясь в очередное путешествие, крайне важно грамотно собраться, не забыв дома самое необходимое. Опытные путешественники отличаются от новичков не только умением ездить безопасно, но и весьма оригинальным, на первый взгляд, набором снаряжения. Кто-то скажет, что это давно устарело, и можно обойтись одним мобильным телефоном с подвязанной карточкой, но знаток русской дороги подтвердит: такие «ингридиенты» говорят не только о добротной подготовке, но и о большом личном опыте, который ни за какие деньги не купить.
Одним из них является баночка со снадобьем, которое сегодня и не в каждой аптеке купишь. Речь, конечно, про марганцовку, она же перманганат калия. Хорошо известные красные кристаллы — а нам потребуются именно они, а не популярный ныне раствор — применяются в медицине и сельском хозяйстве, а также должны лежать в каждом автомобильном багажнике, если его хозяин намерен уехать из обжитых мест в поисках приключений. Особенно, если речь идет о зимнем путешествии.
Дело в том, что самая большая опасность зимы — мороз. Автомобильный двигатель, несмотря на все подготовительные работы и осмотры, может «замолчать» внезапно, а вот нивелировать проблему своими силами, получится, увы, не всегда. Порой приходится дожидаться помощи: иногда на это уходят часы, а иногда — и сутки. Как не замерзнуть, когда древесина в лесу вся мокрая, двигатель не заводится, а руки уже леденеют?
Диванные эксперты тут же расскажут про «сжечь запаску» и «слить бензин из бака». Отвечаем: в баке может быть солярка, которую еще надо расжечь, а уж про поджечь покрышку может говорить только тот, кто этого никогда не делал. Ведь процесс требует жарко горящего костра. Костра, который надо еще распалить. И тут поможет, как ни странно, именно марганцовка.
Окунув любую ветошь в расширительный бачок, собираем ее в импровизированный конверт, насыпаем перманганат калия и плотно стягиваем мешочек уже на земле. Через несколько минут сверток задымит, а после и разгорится. Останется только подложить дрова и согреться.
Хитрость заключается в том, что марганцовка «контактируя» с глицерином, который есть в составе антифриза, очень быстро воспламеняется, создавая достаточные условия для разжигания костра из самых мокрых в мире дров. Шину, конечно, не разожжет, но пламени точно хватит, чтобы прихватились деревяшки. А уж с таким источником тепла можно и помощи дождаться без всякого вреда для здоровья.
Эта маленькая, на уровне школьной программы по химии, хитрость позволила выжить огромному количеству водителей, которые зимой оказались на безлюдной обочине. И, пожалуй, это достаточный довод, чтобы положить пару небольших флакончиков марганцовки стоимостью 39 рублей в аптечку.