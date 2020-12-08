Способы купить малотоннажный грузовик с минимальными затратами

Как известно, существуют три способа приобретения транспорта для бизнеса: собственные средства, кредит или лизинг. Сравним затраты на покупку этого автомобиля стоимостью 2 155 000 рублей при всех трех вариантах с учетом условий программы приобретения в лизинг от «ВТБ Лизинг». Для объективности будем считать, что перевозчик применяет общую систему налогообложения (ОСНО), что дает ему право принимать НДС в зачет. Для многих клиентов, заказчиков перевозки грузов, именно контрагент, работающий по ОСНО, стоит в приоритете при выборе транспортной компании. Итак, на чем можно сэкономить?
За наличные
Путь первый — покупка за наличные. Все, что для этого нужно, — скопить необходимую сумму. В нашем случае речь идет о более чем двух миллионах рублей. Для многих представителей микробизнеса, например, индивидуальных предпринимателей, работающих на самих себя и имеющих одну машину, чтобы собрать такую сумму, потребуется немало времени. При этом активы, которые вы постепенно накапливаете для покупки автомобиля, вы не тратите на развитие бизнеса, а замораживаете, и они лежат «мертвым грузом». Конечно, необходимый на покупку машины капитал может быть аккумулирован и иными способами.
Например, можно заложить имущество, в частности ликвидную недвижимость, но условия, по которым вы получите в этом случае деньги, наверняка окажутся кабальными, да и слишком высок риск лишиться объекта залога из-за нестабильной ситуации на рынке перевозок и невозможности своевременного его выкупа.
Итак, что мы имеем в плюсе? Так как перевозчик (он же юридическое лицо (ООО) или индивидуальный предприниматель (ИП)), как мы обозначили выше, работает по общей системе налогообложения (ОСНО), то он вправе рассчитывать на возмещение (зачет) НДС в размере 359 167 рублей… и, на этом, все!
За заемные — банковский кредит
Путь второй — приобретение автомобиля в кредит. Если кредитная история покупателя не «подмочена» и банк не «пошел в отказ», то собираем справки, заполняем анкету (нередко внося туда данные супруги/супруга), ждем одобрения кредита (бывает, что не один день!) и вносим первоначальный взнос (скажем, минимальные 10%, т. е. 215 500 рублей). Все? Нет, не все. Банк может навязать дополнительные страховки: жизни, трудоспособности. Продавец машины также не упустит своего, куда же без пресловутых «допов».
Что из плюсов? Во-первых, как и в случае покупки за наличные, можно принять к возмещению (зачету) НДС в размере 359 167 рублей. Во-вторых, можно вернуть часть денег, затраченных на приобретение транспортного средства за счет экономии на налогах — платежи по кредиту включаются в расходы. А это еще 62 692 ₽ Итого, суммарная выгода при приобретении фургона Ford Transit в кредит составит уже 421 859 рублей. Согласитесь, это уже выгоднее, чем покупать машину за наличные, но…. можно выгадать и больше!
В лизинг
Путь третий — берем автомобиль в лизинг. Именно так поступает большинство транспортных компаний, которые успешно ведут свои дела на рынке транспортных услуг, а также фирмы, ведущие иную экономическую деятельность, но также нуждающиеся в собственном транспорте для обеспечения бизнес-процессов. Собственный транспорт есть у строительных и ремонтных бригад, магазинов, фермерских хозяйств, словом, без своего грузовика не обойтись.
Чем лизинг выгоднее кредита? Начнем с главного — при приобретении машины в кредит банк дает клиенту деньги на ее покупку. Лизинговая компания же сама покупает автомобиль и сдает его в аренду лизингополучателю.
Лизинговый договор, в отличие от кредитного, предполагает более гибкий подход. Программа может быть построена по принципам «минимальный платеж», «минимальный срок», «минимальное удорожание» и т. д. То есть, перевозчик имеет больше возможностей «подстроить» условия покупки машины под потребности своего бизнеса и, в том числе, с учетом прибылей будущих периодов. Финансовая нагрузка на бизнес должна быть адекватной, чтобы не тормозить развитие компании.
Лизинговая компания работает с сетью партнеров-поставщиков техники, что дает ей возможность получать наиболее привлекательные условия покупки автомобилей, в которые, в частности, не будут включены ненужные и нередко навязываемые опции. В страховом пакете от лизинговой компании будет присутствовать ОСАГО и каско, причем в стандартном(!) варианте, то есть без «расширений», которые также стоят денег. Кроме того, стоимость страхового полиса для клиента будет более выгодной, так как тарифы, предлагаемые лизинговой компанией, ниже розничных, потому что она работает по особым условиям.
Идем дальше. При возникновении страхового случая, например, ДТП, статус страхователя ответственности (коэффициент бонус-малус) и стоимость полиса на следующий страховой период не изменятся, так как для лизинговой компании действуют единые тарифы. И, наконец, еще один важный момент: страховку от лизинговой компании можно включить в платежи или оплатить сразу или оплачивать частями (ежегодно) — на усмотрение клиента.
Но и это еще не все. Срок одобрения лизинга составляет в большинстве случаев не более одного дня, а пакет документов гораздо меньше, чем требует банк для выдачи автокредита. При этом, чтобы клиенту не отказали в финансировании сделки, фирма (индивидуальный предприниматель) должна успешно вести экономическую деятельность, иными словами по расчетному счету должно быть движение средств и желательно стабильное.
А теперь самое интересное для клиентов, которые находятся на общей системе налогообложения (ОСН): приобретение рассматриваемого нами грузовика в лизинг по программе «ВТБ Лизинг» дает в нашем случае самые большие финансовые выгоды. Считаем.
1. Прямая выгода по зачету налога на добавленную стоимость (НДС) составляет не 359 167 ₽, как при покупке за наличные и в кредит, а уже 382 078 рублей.
2. Выгода за счет снижения налога на прибыль (при включении платежей в расходы) — 346 162 ₽
И, наконец, так как лизинговая компания является крупным покупателем автомобилей для автопроизводителя, то имеет значительные скидки, которые транслируются клиенту в полном объеме. Таким образом, клиент получает прямую скидку по лизингу, в данном случае в сумме 210 000 рублей. Нехитрые математические действия показывают, что общая величина выгоды составит 938 240 рублей, а это практически половина от стоимости (2 155 000 ₽) рассматриваемого нами транспорта! Вот как нужно оптимизировать затраты в бизнесе.
СРАВНЕНИЕ СПОСОБОВ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТРАНСПОРНОГО СРЕДСТВА
Исходные данные: Ford Transit, фургон цельнометаллический, переднеприводный (310 L2 H2 2,2L TDi, 125 л. с). Стоимость 2 155 000 рублей.
Как мы видим, покупка фургона с помощью лизинга несет в себе гораздо большее количество выгод и удобств, чем другие способы приобретения. Это подтверждает и статистика: по данным аналитиков объем лизинга транспорта в России в последний год продолжает расти, несмотря даже на общее падение спроса на автомобили.