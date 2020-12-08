Способы купить малотоннажный грузовик с минимальными затратами

Например, можно заложить имущество, в частности ликвидную недвижимость, но условия, по которым вы получите в этом случае деньги, наверняка окажутся кабальными, да и слишком высок риск лишиться объекта залога из-за нестабильной ситуации на рынке перевозок и невозможности своевременного его выкупа.

Итак, что мы имеем в плюсе? Так как перевозчик (он же юридическое лицо (ООО) или индивидуальный предприниматель (ИП)), как мы обозначили выше, работает по общей системе налогообложения (ОСНО), то он вправе рассчитывать на возмещение (зачет) НДС в размере 359 167 рублей… и, на этом, все!

За заемные — банковский кредит

Путь второй — приобретение автомобиля в кредит. Если кредитная история покупателя не «подмочена» и банк не «пошел в отказ», то собираем справки, заполняем анкету (нередко внося туда данные супруги/супруга), ждем одобрения кредита (бывает, что не один день!) и вносим первоначальный взнос (скажем, минимальные 10%, т. е. 215 500 рублей). Все? Нет, не все. Банк может навязать дополнительные страховки: жизни, трудоспособности. Продавец машины также не упустит своего, куда же без пресловутых «допов».

Что из плюсов? Во-первых, как и в случае покупки за наличные, можно принять к возмещению (зачету) НДС в размере 359 167 рублей. Во-вторых, можно вернуть часть денег, затраченных на приобретение транспортного средства за счет экономии на налогах — платежи по кредиту включаются в расходы. А это еще 62 692 ₽ Итого, суммарная выгода при приобретении фургона Ford Transit в кредит составит уже 421 859 рублей. Согласитесь, это уже выгоднее, чем покупать машину за наличные, но…. можно выгадать и больше!