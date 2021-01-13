Почему машина «меняет голос» и дребезжит выхлопом

Когда машина начинает голосить изо всех сил, обычно говорят, что прогорел глушитель. На самом деле, все гораздо сложнее. Давайте разбираться по порядку.

Первое, что стоит на пути отработавших газов — это выпускной коллектор. Он работает в жестких условиях и страдает от перепадов температуры, потому его делают из тугоплавких материалов. Но у него есть слабое место — прокладка между коллектором и блоком цилиндров. Если прокладка прогорает, появляется свистящий звук, который со временем усиливается. Лечение тут только одно — замена прокладки.

После коллектора может быть установлена гофра, которая снижает влияние вибрации от работающего мотора на систему выпуска. Это единственный мягкий элемент в системе и ему тоже приходится несладко из-за высоких температур, а заодно, и дорожных реагентов. Со временем гофра ржавеет и прогорает, о чем скажет низкочастотный гул, который может быть плавающим. Причина — в подвижности гофры. А вот если прогорел резонатор, он гудит монотонно.