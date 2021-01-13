Почему машина «меняет голос» и дребезжит выхлопом

Когда машина начинает голосить изо всех сил, обычно говорят, что прогорел глушитель. На самом деле, все гораздо сложнее. Давайте разбираться по порядку.
Первое, что стоит на пути отработавших газов — это выпускной коллектор. Он работает в жестких условиях и страдает от перепадов температуры, потому его делают из тугоплавких материалов. Но у него есть слабое место — прокладка между коллектором и блоком цилиндров. Если прокладка прогорает, появляется свистящий звук, который со временем усиливается. Лечение тут только одно — замена прокладки.
После коллектора может быть установлена гофра, которая снижает влияние вибрации от работающего мотора на систему выпуска. Это единственный мягкий элемент в системе и ему тоже приходится несладко из-за высоких температур, а заодно, и дорожных реагентов. Со временем гофра ржавеет и прогорает, о чем скажет низкочастотный гул, который может быть плавающим. Причина — в подвижности гофры. А вот если прогорел резонатор, он гудит монотонно.
Сами трубы выхлопной системы прогнивают до дыр редко. Обычно они сгнивают в местах сварки с глушителем или резонатором. И вот тогда может наступить момент, когда при движении по бездорожью сварной шов треснет, и глушитель станет волочиться за автомобилем. То же самое может произойти, если от старости отвалятся элементы системы подвеса (порвутся резиновые амортизаторы или отгниют крепления этих резинок) или развалится крепление приемной трубы. Последнее часто происходило у китайского седана Lifan Solano первого поколения. Труба просто отваливалась, и это оборачивалось серьезным ремонтом, ведь ее надо было приварить, а сделать это в полевых условиях невозможно.
Наконец, можно напортачить с заменой нейтрализатора. Многие автолюбители идут в тот сервис, где эту операцию делают дешево. А там горе-мастера просто выбивают нейтрализатор ломом, а потом заваривают корпус. После этого, машина начинает орать, как раненый зверь. Совет тут один — не экономьте. Лучше не обращать внимание на дешевый «прайс», а поехать в сервис, где все сделают грамотно и вместо «ката» поставят пламегаситель.