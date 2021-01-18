Какое давление в шинах должно быть при езде в мороз

Каждый водитель знает, что корректное для конкретной модели и размерности покрышек давление указано в специальной наклейке в арке водительской двери. Если «документ» в связи с покрасками и ремонтами был утерян, то цифры всегда можно посмотреть во всемирной паутине. Тут тайн и секретов нет, и быть не может.
Также каждый, кто хоть раз садился за руль, должен понимать, что спущенные шины ведут разом к великому множеству невзгод: на спущенных шинах автомобиль потребляет больше горючего, а сама резина сильнее изнашивается, причем делает это неравномерно. Но самое главное — машина заметно теряет в управляемости, а любой вираж может закончиться совершенно неожиданно из-за подломившегося в повороте колеса. А это уже прямая провокация для безопасности дорожного движения, которая по логике ничем не отличается от нарушения скоростного режима или проезда на запрещающий сигнал светофора. Поэтому все и каждый должны взять за правило проверять давление в шинах постоянно. Особенно зимой.
Впрочем, абсолютное большинство отечественных водителей ленится искать монометр или разбирать насос, оставляя достаточно важный аспект собственной безопасности на откуп шиномонтажнику. Сколько в октябре накачали — на том и будем ездить до следующей сезонной смены шин. А потом приходит зима. Многие забывают простую, еще школьную, можно сказать, прописную истину: газ, которым наполнена покрышка, сжимается под воздействием низких температур, значительно снижая давление в колесе. Считается, что каждые «-5» на термометре гарантирует недостачу примерно 0,1 атмосферы. Намедни в Первопрестольной было −24. Считайте сами.
При столь низких для средней полосы температурах, покрышка может даже визуально выглядеть спущенной. Но для того, чтобы локализовать проблему, нужно хотя бы бегло осмотреть колеса. А это делают далеко не все: холодно, часики тикают, надо ехать. На помощь вроде как должны прийти современные технологии, которые самостоятельно проверяют давление в каждой шине, но, во-первых, такая опция есть не в каждом автомобиле, а во-вторых, восклицательный значок на приборной панели загорится только при серьезной «недостаче». Например, Mitsubishi Pajero Sport отправляет своего владельца за насосом, когда давление в колесе достигает отметки в 1,3—1,4 атмфосферы при норме в 2,4. Более того, внедорожнику требуется несколько сотен метров пути, чтобы определить необходимость подкачать шины. Многие ли остановятся и будут возиться с насосом? Да так доедем!
Зимняя дорога — тяжелое испытание не только для водителя, но и для техники. Сократить количество проблем, подстелить соломку и минимизировать риски — обязанность каждого шофера. И начинать утренний «ритуал» стоит именно с проверки давления в каждой шине.