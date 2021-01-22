Как автовладельцев разоряет обычная замена лобового стекла

Фото из открытых источников
При выборе нового автомобиля, люди покупаются на уговоры менеджеров по продажам, и доплачивают за множество опций, которые дарят комфорт и безопасность. При этом мало кто думает, что в случае инцидента на дороге, даже, на первый взгляд, копеечный ремонт может буквально разорить владельца. Портал «АвтоВзгляд» расскажет, как простая операция по замене лобового стекла обернется катастрофой для семейного бюджета.

Типичная ситуация: в лобовое стекло прилетает камень, оставляя на нем скол, который постепенно превращается в трещину. С таким «подарком» не пройти техосмотр, да и ночью блики от трещины станут раздражать глаза. Стекло пора менять, и вот тут начинаются сюрпризы.

Долгое время лобовые стекла у машин были самыми простыми и без всяких «наворотов». С такими запчастями, как правило, проблем не возникало, да и стоили они с учетом работ вполне приемлемых денег. Но у современных машин «лобовуха» — очень сложная конструкция. В стекле есть нити обогрева, предусмотрено крепление для салонного зеркала, а также места для установки радаров и датчиков различных электронных систем. Все это многократно увеличивает цену стекла.

Заметим также, что стекла с обогревом у машин сильно отличаются. Все дело в том, что на одних моделях нити буквально бросаются в глаза, а на других почти не видны. Последнее — серьезный вызов для инженеров. Вот поэтому обогреваемые стекла с очень тонкими нитями стоят дороже, чем изделия, у которых эти нити можно четко различить.

Влетит в копеечку и замена панорамного стекла, часть которого заходит на крышу. Такие решения применялись, скажем, на хетчбэках Opel. А еще на них предусмотрено крепление салонного зеркала заднего обзора, что также увеличивает стоимость запчасти.

Фото из открытых источников

Чтобы не быть голословными, приведем пример. Обычное «оригинальное» стекло на «Астру» H обойдется в 10 000 рублей, а «панорама» начинается уже от 20 000 рублей, плюс работы по замене. Так что перед тем, как покупать стильный автомобиль с панорамным остеклением, прикиньте стоимость замены кузовных элементов.

Наконец, серьезнее всего увеличивают цену те стекла, где есть места для крепления датчиков, лидаров и камер. Скажем, если машина оборудована системой автоторможения или адаптивным круиз-контролем.

Понятно желание граждан сэкономить, ведь на рынке есть неоригинальные запчасти. Но и тут немало подводных камней. Дело в том, что для производства триплекса используют листовое стекло класса М1 толщиной от 2 мм и склеивают его поливинилбутиральной (ПВБ) пленкой. У многих производителей, как само стекло, так и пленка могут быть разного качества, и это отражается на цене. Не стоит гнаться за дешевизной, ибо такое стекло будет давать искажение, а камеры и датчики станут работать некорректно или вовсе отключатся, а электроника выдаст ошибку.

К сожалению, подобные случаи происходят очень часто. По словам мастеров сервисных центров, сейчас каждый второй водитель приезжает на замену со своим стеклом, а оно не подходит по качеству. В итоге приходится покупать другое и переклеивать, что многократно увеличивает цену ремонта.

ущерб, авария, ДТП, автосервис, ремонт, техническое обслуживание
21 января 2021
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