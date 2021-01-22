Как автовладельцев разоряет обычная замена лобового стекла

Типичная ситуация: в лобовое стекло прилетает камень, оставляя на нем скол, который постепенно превращается в трещину. С таким «подарком» не пройти техосмотр, да и ночью блики от трещины станут раздражать глаза. Стекло пора менять, и вот тут начинаются сюрпризы.
Долгое время лобовые стекла у машин были самыми простыми и без всяких «наворотов». С такими запчастями, как правило, проблем не возникало, да и стоили они с учетом работ вполне приемлемых денег. Но у современных машин «лобовуха» — очень сложная конструкция. В стекле есть нити обогрева, предусмотрено крепление для салонного зеркала, а также места для установки радаров и датчиков различных электронных систем. Все это многократно увеличивает цену стекла.
Заметим также, что стекла с обогревом у машин сильно отличаются. Все дело в том, что на одних моделях нити буквально бросаются в глаза, а на других почти не видны. Последнее — серьезный вызов для инженеров. Вот поэтому обогреваемые стекла с очень тонкими нитями стоят дороже, чем изделия, у которых эти нити можно четко различить.
Влетит в копеечку и замена панорамного стекла, часть которого заходит на крышу. Такие решения применялись, скажем, на хетчбэках Opel. А еще на них предусмотрено крепление салонного зеркала заднего обзора, что также увеличивает стоимость запчасти.
Чтобы не быть голословными, приведем пример. Обычное «оригинальное» стекло на «Астру» H обойдется в 10 000 рублей, а «панорама» начинается уже от 20 000 рублей, плюс работы по замене. Так что перед тем, как покупать стильный автомобиль с панорамным остеклением, прикиньте стоимость замены кузовных элементов.
Наконец, серьезнее всего увеличивают цену те стекла, где есть места для крепления датчиков, лидаров и камер. Скажем, если машина оборудована системой автоторможения или адаптивным круиз-контролем.
Понятно желание граждан сэкономить, ведь на рынке есть неоригинальные запчасти. Но и тут немало подводных камней. Дело в том, что для производства триплекса используют листовое стекло класса М1 толщиной от 2 мм и склеивают его поливинилбутиральной (ПВБ) пленкой. У многих производителей, как само стекло, так и пленка могут быть разного качества, и это отражается на цене. Не стоит гнаться за дешевизной, ибо такое стекло будет давать искажение, а камеры и датчики станут работать некорректно или вовсе отключатся, а электроника выдаст ошибку.
К сожалению, подобные случаи происходят очень часто. По словам мастеров сервисных центров, сейчас каждый второй водитель приезжает на замену со своим стеклом, а оно не подходит по качеству. В итоге приходится покупать другое и переклеивать, что многократно увеличивает цену ремонта.