Как автовладельцев разоряет обычная замена лобового стекла

Типичная ситуация: в лобовое стекло прилетает камень, оставляя на нем скол, который постепенно превращается в трещину. С таким «подарком» не пройти техосмотр, да и ночью блики от трещины станут раздражать глаза. Стекло пора менять, и вот тут начинаются сюрпризы.

Долгое время лобовые стекла у машин были самыми простыми и без всяких «наворотов». С такими запчастями, как правило, проблем не возникало, да и стоили они с учетом работ вполне приемлемых денег. Но у современных машин «лобовуха» — очень сложная конструкция. В стекле есть нити обогрева, предусмотрено крепление для салонного зеркала, а также места для установки радаров и датчиков различных электронных систем. Все это многократно увеличивает цену стекла.

Заметим также, что стекла с обогревом у машин сильно отличаются. Все дело в том, что на одних моделях нити буквально бросаются в глаза, а на других почти не видны. Последнее — серьезный вызов для инженеров. Вот поэтому обогреваемые стекла с очень тонкими нитями стоят дороже, чем изделия, у которых эти нити можно четко различить.

Влетит в копеечку и замена панорамного стекла, часть которого заходит на крышу. Такие решения применялись, скажем, на хетчбэках Opel. А еще на них предусмотрено крепление салонного зеркала заднего обзора, что также увеличивает стоимость запчасти.