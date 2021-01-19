5 кроссоверов, призванных стать мировыми хитами в 2021 году

В последние годы автокомпании предлагают все больше SUV, как с традиционными кузовами, так и версии кросс-купе. В нашей подборке, мы собрали премьеры, которые считаем самыми яркими, а также те, что имеют немалый шанс попасть на российский рынок.
Знаем, что в России уже давно ждут новую «Ниву», но в этом году она точно не появится, а вот Volkswagen Nivus подает большие надежды и рискует дебютировать в нашей стране. В его основе лежит модульная платформа MQB-A0, которую он делит с европейским хетчбэком Polo. Стильное кросс-купе уже можно купить в Бразилии, а вскоре его производство начнется и в Испании. Так, глядишь, Nivus появится и у нас, чтобы создать конкуренцию Renault Arkana.
Среди «японцев» выделим Toyota Yaris Cross, который построили на модульной архитектуре TNGA-B. Скажем сразу, что это не лифтованная версия компактного «Яриса» — на самом деле, машина гораздо крупнее. Под капотом кроссовера работает гибридная силовая установка, состоящая из 1,5-литрового бензинового мотора и электродвигателя. Суммарная отдача агрегата — 116 л. с.
В Европе машину должны показать летом. Что касается ее появления в России, то пока никакой информации по этому поводу нет. Предположим, что если на кроссовер установят традиционные силовые агрегаты, у него появятся шансы прогреметь и у нас.
Есть новости и от большой немецкой тройки. И тут, прежде всего, мы ждем окольцованную новинку Audi. Производитель из Ингольдштадта обещает начать европейские продажи среднеразмерного кросс-купе Q5 Sportback, который дебютировал в сентябре прошлого года. У дилеров в Европе и США машина должна появиться в первой половине 2021 года. Она станет конкурировать с BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe.
О сроках появления Audi Q5 Sportback в России говорить пока рано, но ОТТС на модель немцы уже получили. Значит нашим покупателям предложат гибридный вариант на основе 2-литрового бензинового мотора суммарной отдачей в 249 л. с.
Если говорить о баварцах, то они готовятся явить миру электрический BMW iX, который появился после дебюта концепта iNext. В компании называют этот автомобиль «технологическим флагманом» и хотят начать европейские продажи ближе к концу года. В конкурентах новинке значится Audi e-tron который уже продают в России. Поэтому есть немалый шанс увидеть iX и в наше стране, потому как BMW наверняка захочет навязать соотечесвтенникам конкуренцию. Пусть и электрокары у нас и не чествуют.
В конец вспомним и немецкий масс-маркет: Opel готовится запустить в серийное производство второе поколение компактного кроссовера Mokka. В техническом плане автомобиль приходится родственником Peugeot 2008, и у него широкая гамма силовых агрегатов: есть как полностью электрическая версия, так и варианты с бензиновыми и дизельными моторами.
Увенеы, что электромобиль у нас точно не появится, а вот версию с турбомотором мощностью 130 л. с. вполне могут привезти. В любом случае, модель будет нишевой, но альянс все же может рискнуть.