5 кроссоверов, призванных стать мировыми хитами в 2021 году

В последние годы автокомпании предлагают все больше SUV, как с традиционными кузовами, так и версии кросс-купе. В нашей подборке, мы собрали премьеры, которые считаем самыми яркими, а также те, что имеют немалый шанс попасть на российский рынок.

Знаем, что в России уже давно ждут новую «Ниву», но в этом году она точно не появится, а вот Volkswagen Nivus подает большие надежды и рискует дебютировать в нашей стране. В его основе лежит модульная платформа MQB-A0, которую он делит с европейским хетчбэком Polo. Стильное кросс-купе уже можно купить в Бразилии, а вскоре его производство начнется и в Испании. Так, глядишь, Nivus появится и у нас, чтобы создать конкуренцию Renault Arkana.

Среди «японцев» выделим Toyota Yaris Cross, который построили на модульной архитектуре TNGA-B. Скажем сразу, что это не лифтованная версия компактного «Яриса» — на самом деле, машина гораздо крупнее. Под капотом кроссовера работает гибридная силовая установка, состоящая из 1,5-литрового бензинового мотора и электродвигателя. Суммарная отдача агрегата — 116 л. с.

В Европе машину должны показать летом. Что касается ее появления в России, то пока никакой информации по этому поводу нет. Предположим, что если на кроссовер установят традиционные силовые агрегаты, у него появятся шансы прогреметь и у нас.