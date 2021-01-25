5 причин, почему неожиданно может «умереть» стартер в автомобиле

Начнем с того, что основная часть стартера — это обычный электромотор. А значит, все «электрические» проблемы, особенно те, что появляются в мороз, ему не чужды.

Дело в том, что стартер потребляет большой ток, особенно на машинах с дизельными двигателями. Поэтому первой и самой частой причиной, почему стартер начинает еле-еле крутить, может стать банальный разряд аккумулятора, особенно после зимней ночевки. Но бывает, что проблема кроется и в плохом контакте или окислах в проводке. В этом случае, нужно проверять толстый плюсовой провод, идущий к стартеру.

Износ электромотора также может стать следствием проблем при пуске двигателя в мороз. Из строя выходят щетки или обмотки «якоря». А еще обмотки могут закоротить. Есть дедовский способ решения этой проблемы, когда по стартеру легонько бьют молотком. Тут главное — не переусердствовать, чтобы не расколоть корпус. Если запустить мотор получилось, то пора задуматься о ремонте узла, потому как обмотки закоротят снова, и все равно придется лезть под капот.