5 причин, почему неожиданно может «умереть» стартер в автомобиле

Начнем с того, что основная часть стартера — это обычный электромотор. А значит, все «электрические» проблемы, особенно те, что появляются в мороз, ему не чужды.
Дело в том, что стартер потребляет большой ток, особенно на машинах с дизельными двигателями. Поэтому первой и самой частой причиной, почему стартер начинает еле-еле крутить, может стать банальный разряд аккумулятора, особенно после зимней ночевки. Но бывает, что проблема кроется и в плохом контакте или окислах в проводке. В этом случае, нужно проверять толстый плюсовой провод, идущий к стартеру.
Износ электромотора также может стать следствием проблем при пуске двигателя в мороз. Из строя выходят щетки или обмотки «якоря». А еще обмотки могут закоротить. Есть дедовский способ решения этой проблемы, когда по стартеру легонько бьют молотком. Тут главное — не переусердствовать, чтобы не расколоть корпус. Если запустить мотор получилось, то пора задуматься о ремонте узла, потому как обмотки закоротят снова, и все равно придется лезть под капот.
Если автомобиль уже не молод, то стартер может перестать работать из-за того, то внутри механизма с годами скопилась грязь. Иногда достаточно обойтись простой чисткой, чтобы узел снова ожил.
Упомянем и еще одну частую проблему — износ бендикса. Со временем его механизм изнашивается, и в этом случае стартер крутится, но не крутит маховик. Об этой неполадке скажет звук, похожий на треск. Самым простым способом диагностики будет демонтаж узла и его дефектовка.
Ну и как же не пройти мимо человеческой глупости. Есть немало людей, которые, к примеру, купив кроссовер, считают, что это настоящий «джип» и начинают лихо штурмовать на нем лужи. Так вот: холодный душ для стартера не приведет к его закалке, а наоборот. Механизм может просто заклинить, или со временем обмотки «якоря» начнут ржаветь и намертво прирастут к статору. Лечится это только заменой всего узла целиком.