Какой автотюнинг не облагается штрафом и не вызывает проблем при регистрации в ГИБДД

Нам постоянно твердят, что лишний раз в машину «лазить» не надо. Но как быть, если очень хочется, скажем, улучшить тормозные свойства автомобиля или его внедорожные возможности. Последнее, оказывается крайне актуальным для жителей Дальнего Востока. Зимой дороги там чистят плохо, вот и приходится людям дорабатывать свои автомобили, потому как иначе, до врача или магазина не проехать. Вот и появляются «УАЗы» и «Крузаки» на редукторных мостах и огромных колесах низкого давления. По существующему законодательству, подобная техника считается вне закона, поскольку любая переделка влечет за собой изменение конструкции транспортного средства.
Не легче приходится и жителям средней полосы России. Установка более производительных тормозов или иного обвеса также трактуется ГИБДД как переделка авто. А ведь средний возраст автомобилей в России — 14 лет. Если такие машины получат современные тормоза, то дороги точно станут безопаснее.
Понятно, что тюнинг автовладельцы никак не оформляют, потому как этот процесс — настоящая пытка. Для начала нужно обратиться в испытательную лабораторию для проведения экспертизы и получения разрешения на переоборудование, затем поехать в ГИБДД и получить аналогичное разрешение. Потом путь лежит в сервис, где сертифицированные мастера изменят конструкцию ТС, а после нужно снова поехать в лабораторию, где специалисты оценят все переделки на безопасность. И только после отправиться в ГИБДД и получить в СТС отметку о легальном внесении изменений.
То есть в теории, легализовать доработки, скажем, тормозной системы можно, но на практике для этого потребуется масса времени, нервов и денег.
Всего этого можно избежать, сразу купив себе доработанный автомобиль. Скажем, в Красноярске, можно приобрести пикапы Toyota Hilux с доработками компании Arctic Trucks International.
Пикап тюнингуют в комплексе и к нему больше нельзя приобрести что-то отдельно. Это делается специально, чтобы не плодить колхозный тюнинг. Желающий купить такую машину должен прийти к официальному дилеру «Тойоты» и заказать автомобиль.
Что касается постановки на учет такого автомобиля, то лучше и быстрее это сделать только в Красноярске. Потому как представительство потратило огромное количество времени и сил, чтобы узаконить все доработки. В остальных городах к машине наверняка появятся вопросы.
Вот поэтому, ФГУП НАМИ, в сотрудничестве с Минпромторгом и Росстандартом начали работу над новым ГОСТом, с прописанными требованиями, которым должны отвечать тюнинговые автомобили. Это позволит легализовать некоторые доработки и облегчить их регистрацию.
Интересные предложения поступают и от производителей тюниг-комплектов. Они ссылаются на опыт Германии, где у любой тюнинг-компании есть сертификат TUV. Это позволяет сделать так, чтобы покупатель их продукции не думал про обязательную регистрацию любых узлов, будь то тормоза или антикрылья.
Что касатеся классических машин, то их владельцам повезло больше. С 1 марта прошлого года в России начал действовать ГОСТ, где прописаны критерии, по которым автомобиль относят к классическим транспортным средствам. Это позволяет без проблем зарегистрировать его в ГИБДД и получить госномера.