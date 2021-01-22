Какой автотюнинг не облагается штрафом и не вызывает проблем при регистрации в ГИБДД

Нам постоянно твердят, что лишний раз в машину «лазить» не надо. Но как быть, если очень хочется, скажем, улучшить тормозные свойства автомобиля или его внедорожные возможности. Последнее, оказывается крайне актуальным для жителей Дальнего Востока. Зимой дороги там чистят плохо, вот и приходится людям дорабатывать свои автомобили, потому как иначе, до врача или магазина не проехать. Вот и появляются «УАЗы» и «Крузаки» на редукторных мостах и огромных колесах низкого давления. По существующему законодательству, подобная техника считается вне закона, поскольку любая переделка влечет за собой изменение конструкции транспортного средства.

Не легче приходится и жителям средней полосы России. Установка более производительных тормозов или иного обвеса также трактуется ГИБДД как переделка авто. А ведь средний возраст автомобилей в России — 14 лет. Если такие машины получат современные тормоза, то дороги точно станут безопаснее.

Понятно, что тюнинг автовладельцы никак не оформляют, потому как этот процесс — настоящая пытка. Для начала нужно обратиться в испытательную лабораторию для проведения экспертизы и получения разрешения на переоборудование, затем поехать в ГИБДД и получить аналогичное разрешение. Потом путь лежит в сервис, где сертифицированные мастера изменят конструкцию ТС, а после нужно снова поехать в лабораторию, где специалисты оценят все переделки на безопасность. И только после отправиться в ГИБДД и получить в СТС отметку о легальном внесении изменений.