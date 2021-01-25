Как сделать ближний свет фар ярче без полировки и замены ламп

Видя, что фары очень слабо освещают дорогу, многие автовладельцы начинают полировать стекло блок-фары, еще больше усугубляя ситуацию, ведь число царапин и потертостей при неумелой полировке увеличивается.

Идут и более кардинальным путем, устанавливая, скажем, более яркие ламы накаливания. Но ведь они и стоят дороже, а если водитель поставит, например, нештатные светодиодные лампы, то ему грозит масса проблем и солидный штраф. При этом есть легальный способ улучшить свет штатной оптики.

Дело в том, что чем старее проводка, тем большие потери напряжения она дает. Не забудем и про то, что контакты окисляются. Поэтому, для начала, нужно очистить окислы, а далее взять вольтметр и измерить напряжение на аккумуляторной батарее (при запущенном моторе). Затем померить напряжение на лампах.

Как правило, оказывается, что напряжение аккумулятора равно 14,2 В, в то время как на колодке включенной лампы оно оказывается меньше 11 В. При этом производители ламп обычно рассчитывают на напряжение в 13,5 В.