Как сделать ближний свет фар ярче без полировки и замены ламп

Фото: Drive2.ru (gradu)
Не секрет, что штатные фары многих автомобилей освещают дорогу не так ярко, как хотелось бы. Да и со временем оптика машин становится тусклее. При этом дело не только в царапинах на внешней стороне линзы. О том, как сделать свет фар ярче без кардинального вмешательства в конструкцию, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Видя, что фары очень слабо освещают дорогу, многие автовладельцы начинают полировать стекло блок-фары, еще больше усугубляя ситуацию, ведь число царапин и потертостей при неумелой полировке увеличивается.

Идут и более кардинальным путем, устанавливая, скажем, более яркие ламы накаливания. Но ведь они и стоят дороже, а если водитель поставит, например, нештатные светодиодные лампы, то ему грозит масса проблем и солидный штраф. При этом есть легальный способ улучшить свет штатной оптики.

Дело в том, что чем старее проводка, тем большие потери напряжения она дает. Не забудем и про то, что контакты окисляются. Поэтому, для начала, нужно очистить окислы, а далее взять вольтметр и измерить напряжение на аккумуляторной батарее (при запущенном моторе). Затем померить напряжение на лампах.

Как правило, оказывается, что напряжение аккумулятора равно 14,2 В, в то время как на колодке включенной лампы оно оказывается меньше 11 В. При этом производители ламп обычно рассчитывают на напряжение в 13,5 В.

Очищаем окислы на контактах, а затем берем вольтметр и измеряем напряжение аккумулятора
Фото из открытых источников

Вот вам и ответ. Для того, чтобы штатные фары светили ярче, нужно поменять проводку. Но перебирать провода пожилой машины — дело долгое и неблагодарное. Поэтому тот, кто разбирается в электрике, может купить на авторынке готовый комплект, который представляет из себя блок реле с проводкой. Подобное решение сильно облегчает возню под капотом.

Ну а тот, кто не разбирается, может обратиться в сервис. Кстати, многие автопроизводители, желая продлить срок службы оптики, снижают напряжение на лампах с помощью специальных регуляторов напряжения. Плюс такого решения в том, что напряжение можно увеличить программно, но для этого нужен дилерский сканер. Нехитрая операция по перепрограммированию займет минут пять, и фары вашего авто станут светить ярче.

авторынок, производители, дешевые машины, бюджетные авто, подержанные авто, автосервис, запчасти, техническое обслуживание
25 января 2021
55