4 причины, почему надежный двигатель «умирает» раньше срока

На вторичном рынке есть немало машин с хорошими ресурсными моторами. Иные ходят по 500 000 км, потому интерес к таким моделям повышенный. Но даже самые надежные двигатели ломаются раньше срока. Обычно в этом виноват не сам агрегат, а беспечность владельца или кривые руки механиков. Вот самые частые причины серьезных поломок, с которыми сталкиваются покупатели подержанных машин.

ПЕРЕГРЕВ

Часто бывает, что при приобретении подержанного автомобиля покупатель не стал проводить диагностику мотора. Двигатель, вроде бы, работает ровно и все хорошо. Человек ездит и не нарадуется на свой автомобиль. Но в какой-то момент агрегат глохнет, а в сервисе говорят, что, мол, поршни задрало. Так происходит из-за того, что когда-то мотор перегрели, а новому хозяину про это сказать «забыли».

Дело в том, что поршень при перегреве расширяется больше, чем положено, а зазоры между ним и цилиндром и так слишком малы. При перегреве они сомкнулись, вот и произошел задир. До какого-то времени он не давал о себе знать, а когда новый владелец выехал, скажем, на бездорожье и нагрузил движок, то поломка не заставила себя ждать. Поэтому проводить диагностику силового агрегата «бэушной» машины нужно обязательно.