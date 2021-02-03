4 причины, почему надежный двигатель «умирает» раньше срока

На вторичном рынке есть немало машин с хорошими ресурсными моторами. Иные ходят по 500 000 км, потому интерес к таким моделям повышенный. Но даже самые надежные двигатели ломаются раньше срока. Обычно в этом виноват не сам агрегат, а беспечность владельца или кривые руки механиков. Вот самые частые причины серьезных поломок, с которыми сталкиваются покупатели подержанных машин.
ПЕРЕГРЕВ
Часто бывает, что при приобретении подержанного автомобиля покупатель не стал проводить диагностику мотора. Двигатель, вроде бы, работает ровно и все хорошо. Человек ездит и не нарадуется на свой автомобиль. Но в какой-то момент агрегат глохнет, а в сервисе говорят, что, мол, поршни задрало. Так происходит из-за того, что когда-то мотор перегрели, а новому хозяину про это сказать «забыли».
Дело в том, что поршень при перегреве расширяется больше, чем положено, а зазоры между ним и цилиндром и так слишком малы. При перегреве они сомкнулись, вот и произошел задир. До какого-то времени он не давал о себе знать, а когда новый владелец выехал, скажем, на бездорожье и нагрузил движок, то поломка не заставила себя ждать. Поэтому проводить диагностику силового агрегата «бэушной» машины нужно обязательно.
БОДЯЖНОЕ ТОПЛИВО
Еще одна причина выхода мотора из строя — некачественное топливо. Низкое октановое число и вызванная этим детонация в двигателе также могут вызвать перегрев и последующие проблемы.
ЭКОНОМИЯ НА МАСЛЕ
Стук клапанов также может сказать, что мотору скоро потребуется капитальный ремонт. Такое случается, если лопается клапанная пружина. Кроме этого, звук может исходить от гидротолкателей механизма газораспределения, которые могут быть изношены или сильно загрязнены. Самая частая причина подобной поломки кроется в экономии на моторном масле.
КЛИН
Заклинивание мотора происходит, когда подшипники коленчатого вала перестают смазываться, и происходит контакт поверхностей вала и вкладыша подшипника: вкладыш срывается со своего места и заклинивает вал.
Происходит это при сбоях в работе системы смазки. Например, когда ломается масляный насос или масляный фильтр засоряется так, что не срабатывает его перепускной клапан. Наконец, причиной может быть масляное голодание двигателя, потому как за уровнем смазки просто не следили.