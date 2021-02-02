Фаршированный перец: тест-драйв новой Skoda Octavia

Фото: АвтоВзгляд
Skoda Octavia — знаковая модель для чешского бренда. Оттого выводя на рынок новое поколение лифтбэка, команда разработчиков не имела права на ошибку. Чехи избрали проторенный другими моделями концерна Volkswagen путь, который привел их практически в новый сегмент рынка. Что из этого вышло, портал «АвтоВзгляд» выяснил в ходе тест-драйва.

Оглядев новую «Октавию», я тут же вспомнил Volkswagen Passat. Со сменой поколений немецкий седан постепенно превращался из народного автомобиля в премиальный. Это, на мой взгляд, и погубило модель. Создается ощущение, что чехи идут похожим путем, однако пить валидол фанатам марки пока рано. Если интерес к седанам падает, то лифтбэки наши граждане оценили.

КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ

Новому поколению «Октавии», которую уже запустили собирать в Нижнем Новгороде, есть, что предложить широкому кругу покупателей. Модель не только сохранила практичный кузов, теперь он еще и выглядит, как модное купе. К тому же, Skoda подросла в размерах: длина выросла на 19 мм (4689 мм), ширина — на 15 мм (1829 мм).

Внешне новинка узнается безошибочно. Двухсекционная оптика уступила место узким светодиодным фарам. А в качестве опции, впервые в истории модели, доступен матричный свет. Такие технические решения раньше были лишь у премиальных марок.

Напомню, подобная инновация позволяет ехать за городом с дальним светом, при этом не ослепляя водителей встречных и попутных машин. Все это отлично, но надо помнить, что при аварии цена замены матричной блокфары однозначно не порадует. Но не будем во время первой ездовой презентации говорить о грустных вещах. Общие впечатления от проделанной инженерной работы самые положительные. Octavia стала взрослее и престижнее. Она переросла гольф-класс и стремится на ступеньку выше. Это видно не только во внешности, но и в салоне.

Фото: Skoda

ВНУТРЕННИЙ МИР

Архитектура салона полностью переработана. На передней панели появилась отделка алькантарой, а карты дверей отделаны фактурным мягким пластиком. Руль, обтянутый кожей, полностью новый. Его особенность в том, что тут нет третьей спицы. Выглядит оригинально, и поначалу такое решение напоминает экстравагантные французские машины.

В переднюю панель вписали крупный дисплей. У базовой версии он 8-дюймовый, а более богатым комплектациям положен экран с 10-дюймовой диагональю. А еще тут есть амбиентная подсветка, цифровая панель приборов, аудиосистема Canton с 12 динамиками. Интерьер выглядит дорого, при этом он не кричащий, а именно стильный.

Ну и как не упомянуть «джойстик» автоматической трансмиссии. Он не имеет прямой механической связи с «коробкой». Переключение передач теперь происходит «по проводам».

Фото: Skoda

Пересаживаюсь на задний ряд. При моем росте в 190 сантиметров голова не задевает за обивку потолка, хоть крыша тут покатая. Это приятно, но тоннель в ногах мог бы быть и поменьше, чтобы третий пассажир смог расположиться более комфортно. А еще здесь есть шторки, причем и на заднем стекле тоже.

Бросаются в глаза и мелочи. Скажем, в спинках передних кресел появились карманчики для телефонов, а разъемы для подзарядки гаджетов теперь новомодные — Type С. То есть если у вас стандартный кабель USB, то готовьте переходник.

Что касается багажника, то его объем увеличился на 10 литров, и теперь он равен 578 литрам. Тут, как прежде, найдете крепежные крючки и сетки, а по бокам находятся две глубокие ниши, куда можно положить банку «омывайки».

Кстати, открыв капот, я увидел и еще одну очень практичную вещь. На крышке бачка омывающей жидкости установлена компактная воронка. Жижу теперь мимо не прольете даже при ветре. А фирменные зонты в дверях можно заменить щетками, чтобы очистить кузов от снега.

В общем, машину очень прилично нафаршировали, поэтому видно, за что покупатель платит деньги. Осталось проверить «Октавию» на дороге.

Фото: АвтоВзгляд

ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА

Под капотом моего автомобиля работает хорошо знакомый наддувный 1,4-литровый мотор в 150 сил, который спарен с 8-ступенчатым «автоматом» производства Aisin. Эта пара отличается умеренным топливным аппетитом и «человеческим» размером транспортного налога.

С таким агрегатом лифтбэк получился с перчинкой. Octavia мгновенно откликается на нажатие газа, а работа «автомата» не ощущается. Он очень плавно и точно жонглирует передачами.

Что касается подвески, то она отлично работает на ровном асфальте, а вот на гребенке становится жестко, и эта «дрожь» передается на кузов. Думаю, причина в модных 19-дюймовых колесах, так что при желании обойтись без жертв ради красоты лучше выбирать покрышки диаметром поменьше.

АГРЕГАТНАЯ БАЗА

Базовый прайс на машину с 1,4-литровым наддувным мотором и «механикой» стартует от 1 443 000 рублей. В топовой комплектации Style Plus, да еще с «автоматом», лифтбэк оценили уже в 1 791 000 рублей. Но это еще не все. Во втором квартале к дилерам приедут модификации с атмосферным двигателем 1,6 л в 110 сил, который локализован в Калуге. Появление в гамме двигателей «атмосферника» должно сделать ценник на модель доступнее. Предположим, что именно эти версии будут покупать потребители. Наконец, любителям продавить газ, чехи предложат 2-литровый мотор в 190 сил. Этот агрегат станет работать с избавившимся от болячек 7-ступенчатым «роботом» DSG.

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

Skoda Octavia получилась богато «нафаршированной» и очень заводной. Поэтому есть все основания полагать, что конкурентам придется непросто. Традиционные оппоненты, вроде KIA Cerato и Toyota Corolla явно не дотягивают до нее по уровню оснащения. А то, что машина стала крупнее и богаче, позволяет «Шкоде» потягаться с моделями классом выше: такими, как Hyundai Sonata, KIA K5 и Toyota Camry. Кстати, по сравнению с «азиатами», Octavia воспринимается более продуманной и сбалансированной.

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2 февраля 2021
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