Фаршированный перец: тест-драйв новой Skoda Octavia

Оглядев новую «Октавию», я тут же вспомнил Volkswagen Passat. Со сменой поколений немецкий седан постепенно превращался из народного автомобиля в премиальный. Это, на мой взгляд, и погубило модель. Создается ощущение, что чехи идут похожим путем, однако пить валидол фанатам марки пока рано. Если интерес к седанам падает, то лифтбэки наши граждане оценили.

КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ

Новому поколению «Октавии», которую уже запустили собирать в Нижнем Новгороде, есть, что предложить широкому кругу покупателей. Модель не только сохранила практичный кузов, теперь он еще и выглядит, как модное купе. К тому же, Skoda подросла в размерах: длина выросла на 19 мм (4689 мм), ширина — на 15 мм (1829 мм).

Внешне новинка узнается безошибочно. Двухсекционная оптика уступила место узким светодиодным фарам. А в качестве опции, впервые в истории модели, доступен матричный свет. Такие технические решения раньше были лишь у премиальных марок.

Напомню, подобная инновация позволяет ехать за городом с дальним светом, при этом не ослепляя водителей встречных и попутных машин. Все это отлично, но надо помнить, что при аварии цена замены матричной блокфары однозначно не порадует. Но не будем во время первой ездовой презентации говорить о грустных вещах. Общие впечатления от проделанной инженерной работы самые положительные. Octavia стала взрослее и престижнее. Она переросла гольф-класс и стремится на ступеньку выше. Это видно не только во внешности, но и в салоне.