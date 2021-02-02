Фаршированный перец: тест-драйв новой Skoda Octavia

Оглядев новую «Октавию», я тут же вспомнил Volkswagen Passat. Со сменой поколений немецкий седан постепенно превращался из народного автомобиля в премиальный. Это, на мой взгляд, и погубило модель. Создается ощущение, что чехи идут похожим путем, однако пить валидол фанатам марки пока рано. Если интерес к седанам падает, то лифтбэки наши граждане оценили.
КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ
Новому поколению «Октавии», которую уже запустили собирать в Нижнем Новгороде, есть, что предложить широкому кругу покупателей. Модель не только сохранила практичный кузов, теперь он еще и выглядит, как модное купе. К тому же, Skoda подросла в размерах: длина выросла на 19 мм (4689 мм), ширина — на 15 мм (1829 мм).
Внешне новинка узнается безошибочно. Двухсекционная оптика уступила место узким светодиодным фарам. А в качестве опции, впервые в истории модели, доступен матричный свет. Такие технические решения раньше были лишь у премиальных марок.
Напомню, подобная инновация позволяет ехать за городом с дальним светом, при этом не ослепляя водителей встречных и попутных машин. Все это отлично, но надо помнить, что при аварии цена замены матричной блокфары однозначно не порадует. Но не будем во время первой ездовой презентации говорить о грустных вещах. Общие впечатления от проделанной инженерной работы самые положительные. Octavia стала взрослее и престижнее. Она переросла гольф-класс и стремится на ступеньку выше. Это видно не только во внешности, но и в салоне.
ВНУТРЕННИЙ МИР
Архитектура салона полностью переработана. На передней панели появилась отделка алькантарой, а карты дверей отделаны фактурным мягким пластиком. Руль, обтянутый кожей, полностью новый. Его особенность в том, что тут нет третьей спицы. Выглядит оригинально, и поначалу такое решение напоминает экстравагантные французские машины.
В переднюю панель вписали крупный дисплей. У базовой версии он 8-дюймовый, а более богатым комплектациям положен экран с 10-дюймовой диагональю. А еще тут есть амбиентная подсветка, цифровая панель приборов, аудиосистема Canton с 12 динамиками. Интерьер выглядит дорого, при этом он не кричащий, а именно стильный.
Ну и как не упомянуть «джойстик» автоматической трансмиссии. Он не имеет прямой механической связи с «коробкой». Переключение передач теперь происходит «по проводам».
Пересаживаюсь на задний ряд. При моем росте в 190 сантиметров голова не задевает за обивку потолка, хоть крыша тут покатая. Это приятно, но тоннель в ногах мог бы быть и поменьше, чтобы третий пассажир смог расположиться более комфортно. А еще здесь есть шторки, причем и на заднем стекле тоже.
Бросаются в глаза и мелочи. Скажем, в спинках передних кресел появились карманчики для телефонов, а разъемы для подзарядки гаджетов теперь новомодные — Type С. То есть если у вас стандартный кабель USB, то готовьте переходник.
Что касается багажника, то его объем увеличился на 10 литров, и теперь он равен 578 литрам. Тут, как прежде, найдете крепежные крючки и сетки, а по бокам находятся две глубокие ниши, куда можно положить банку «омывайки».
Кстати, открыв капот, я увидел и еще одну очень практичную вещь. На крышке бачка омывающей жидкости установлена компактная воронка. Жижу теперь мимо не прольете даже при ветре. А фирменные зонты в дверях можно заменить щетками, чтобы очистить кузов от снега.
В общем, машину очень прилично нафаршировали, поэтому видно, за что покупатель платит деньги. Осталось проверить «Октавию» на дороге.
ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА
Под капотом моего автомобиля работает хорошо знакомый наддувный 1,4-литровый мотор в 150 сил, который спарен с 8-ступенчатым «автоматом» производства Aisin. Эта пара отличается умеренным топливным аппетитом и «человеческим» размером транспортного налога.
С таким агрегатом лифтбэк получился с перчинкой. Octavia мгновенно откликается на нажатие газа, а работа «автомата» не ощущается. Он очень плавно и точно жонглирует передачами.
Что касается подвески, то она отлично работает на ровном асфальте, а вот на гребенке становится жестко, и эта «дрожь» передается на кузов. Думаю, причина в модных 19-дюймовых колесах, так что при желании обойтись без жертв ради красоты лучше выбирать покрышки диаметром поменьше.
АГРЕГАТНАЯ БАЗА
Базовый прайс на машину с 1,4-литровым наддувным мотором и «механикой» стартует от 1 443 000 рублей. В топовой комплектации Style Plus, да еще с «автоматом», лифтбэк оценили уже в 1 791 000 рублей. Но это еще не все. Во втором квартале к дилерам приедут модификации с атмосферным двигателем 1,6 л в 110 сил, который локализован в Калуге. Появление в гамме двигателей «атмосферника» должно сделать ценник на модель доступнее. Предположим, что именно эти версии будут покупать потребители. Наконец, любителям продавить газ, чехи предложат 2-литровый мотор в 190 сил. Этот агрегат станет работать с избавившимся от болячек 7-ступенчатым «роботом» DSG.
КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
Skoda Octavia получилась богато «нафаршированной» и очень заводной. Поэтому есть все основания полагать, что конкурентам придется непросто. Традиционные оппоненты, вроде KIA Cerato и Toyota Corolla явно не дотягивают до нее по уровню оснащения. А то, что машина стала крупнее и богаче, позволяет «Шкоде» потягаться с моделями классом выше: такими, как Hyundai Sonata, KIA K5 и Toyota Camry. Кстати, по сравнению с «азиатами», Octavia воспринимается более продуманной и сбалансированной.