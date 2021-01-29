Жизнь после ботокса: первый тест-драйв новой LADA Niva Travel

Признаться, я ждал от LADA Niva Travel большего количества изменений, ведь еще до официальной презентации про машину ходило множество слухов. Говорили и про новый мотор и про параметры геометрической проходимости, которые… стали хуже. Итак, давайте обо всем по порядку.

ВСТРЕЧА ПО ОДЕЖКЕ

При первом взгляде на обновленный автомобиль, отмечаю, что в реальности он симпатичнее, чем на фото. Все же ботокс знает свое дело. А еще «Нива» не похожа на Toyota RAV4, с которой ее сравнивали, как только первые шпионские снимки появились в Сети.

Дизайнеры изменили форму передних крыльев и капота, появился новые бампер, решетка радиатора и пластиковый обвес по кругу. По «железу» обновки следующие: у бампера новый усилитель, а рамка радиатора (та, которую еще называют «телевизором») поднялась на 200 мм выше. Фары головного света тоже новые, но они галогенные и без линз.

На «корме» также сплошь «косметика». Освежили пластик бампера, да поставили светодиодные фонари. А вот за это спасибо, ведь такая светотехника гораздо долговечнее стандартных ламп накаливания.