Жизнь после ботокса: первый тест-драйв новой LADA Niva Travel

Признаться, я ждал от LADA Niva Travel большего количества изменений, ведь еще до официальной презентации про машину ходило множество слухов. Говорили и про новый мотор и про параметры геометрической проходимости, которые… стали хуже. Итак, давайте обо всем по порядку.
ВСТРЕЧА ПО ОДЕЖКЕ
При первом взгляде на обновленный автомобиль, отмечаю, что в реальности он симпатичнее, чем на фото. Все же ботокс знает свое дело. А еще «Нива» не похожа на Toyota RAV4, с которой ее сравнивали, как только первые шпионские снимки появились в Сети.
Дизайнеры изменили форму передних крыльев и капота, появился новые бампер, решетка радиатора и пластиковый обвес по кругу. По «железу» обновки следующие: у бампера новый усилитель, а рамка радиатора (та, которую еще называют «телевизором») поднялась на 200 мм выше. Фары головного света тоже новые, но они галогенные и без линз.
На «корме» также сплошь «косметика». Освежили пластик бампера, да поставили светодиодные фонари. А вот за это спасибо, ведь такая светотехника гораздо долговечнее стандартных ламп накаливания.
Новое исполнение Off-road предполагает появление у машины шноркеля, «зубастых» шин Cordiant Off-road All-Terrain, а обвес этой версии положен неокрашенный, чтобы не жалко было поцарапать.
Наконец, топовые версии, вроде Luxe и Off-road Luxe оснастили камерой заднего вида с омывателем. Правда, расположена она не в самом чистом месте — прямо над номерным знаком. То есть в оттепель или когда на дороге «каша» эффективность парковочного «ока» будет слабой. Даже с функцией «мойдодыра».
Успокою фанатов бездорожья — с появлением новых кузовных элементов параметры геометической проходимости не изменились. Напомню, что угол въезда равен 37 градусов, съезда — 36 градусов, а рампы — 28 градусов. Но вот, что касается сохранности пластика на «оффроуде», то здесь меня терзают сомнения.
Дело в том, что в оба бампера элегантно вписаны буксировочные проушины. Если будет нужно вытягивать машину из грязи или снега, лучше использовать шаклы средних размеров. Слишком крупные могут задевать за пластик. А во внедорожном запале это приведет к тому, что окрашенные под алюминий части бампера будут в царапинах или вовсе расколоты.
СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Что касается защиты кузовных элементов от коррозии, то рестайлинг не принес ничего кардинально нового. Как и прежде, при обработке дверей используют технологию одностороннего цинкования. А для панелей пола — двустороннее горячее цинкование.
Помню, владельцы «Шнивы» жаловались, что ржавчина появляется на капоте, после «обстрела» камешками, а также на пятой двери. Подозреваю, что и владельцам «Нивы Тревел» придется все также наносить защитную пленку на капот и «антикорить» пятую дверь.
Нет доработок и по ходовой части. Конические ступичные подшипники все также в строю, и их нужно регулировать каждые 10 000—15 000 км. По словам представителей завода, целесообразность перехода на более современный ступичный узел (как у LADA Niva Legend) сейчас прорабатывается. Поскорее бы уже.
В салоне также без существенных изменений. Разве что, версия Off-road получила черную обивку крыши. Что касается кресел, то они остались такими же жесткими, а чтобы отрегулировать их под себя, нужны мужские руки. Естественно, никакого вам мягкого пластика.
Было бы неплохо, если рестайлинг коснулся и внутреннего мира «Нивы», сделав его современнее. А пока Niva Travel остался брутальным автомобилем, созданным для настоящих мужиков. Поэтому оставим сюсюкания по поводу эргономики и отправимся проверять машину в поля.
ГРЯЗЕМЕС
Поворачиваю ключ в замке, как тут же оживает 80-сильный «атмосферник» объемом 1,7 литра. Включаю первую передачу в механической 5-ступенчатой «коробке», выезжаю на асфальтовую дорогу и узнаю «Шниву». Двигателя, как прежде маловато. Особенно на извилистом участке пути, который идет в гору. Мотор приходится раскручивать, «раздатка» подвывает, в общем, здесь все знакомо. А вот к подвеске претензий нет. Она отлично настроена под неровности наших дорог и без проблем «глотает» разномастные выщерблены и ямы.
На прямых видно, что руль стоит чуть криво, но это уже стало особенностью модели, да и на скорость не влияет. Наконец, съезжаю в открытое поле. Здесь рука тянется ко второму рычагу, ведь у «Тревела» никуда не делись «понижайка» и блокировка межосевого дифференциала в «раздатке». Узел оказался с норовом. Он живет своей жизнью и просто так не дается. Сначала с ним нужно найти общий язык, где-то понять, а где-то простить, потому, как блокировка включается не сразу, а ход рычага слишком тугой.
Зато с таким внедорожным функционалом, машина уверенно проезжает по колейной грунтовке, лихо перемахивает через разномастные буераки, выбрасывая снег из-под колес. Внедорожные возможности автомобиля широки! За это его и любят.
ЧТО ПОЧЕМ
Портал «АвтоВзгляд» уже писал о ценах, так что не буду повторяться, а просто скажу, что «прайс» на LADA Niva Travel начинается от 747 900 рублей. Это делает автомобиль одним из самых доступных вездеходов на сегодняшний день. Да и по комфорту он обходит, как родственную Niva Legend, так и рамные внедорожники от УАЗ.
Серийный выпуск рестайлинговой модели начался в Тольятти еще 21 декабря прошлого года. Сейчас пока у дилеров живых машин нет, можно лишь сделать предзаказ. О масштабном старте продаж завод обещает сообщить дополнительно. И произойдет это уже совсем скоро.