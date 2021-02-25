Почему категорически нельзя покупать автомобиль с восстановленными стойками и лонжеронами

Для начала напомним: когда автомобиль попадает в тяжелое ДТП, энергию удара гасят именно силовые элементы. Они сминаются, но при этом сохраняется геометрия салона, и шансы водителя выжить повышаются.
Производители не рекомендуют восстанавливать силовую структуру кузова, но многие сервисы все равно этим занимаются, ведь после аварии часто получается так, что разрушена только передняя часть автомобиля, а на корме — ни царапины. Значит, такая машина еще побегает. Вот мастера и берутся за работу. Искореженные элементы вытягивают на стапеле, а чтобы их усилить, наваривают дополнительные металлические пластины и уголки. В результате машина выглядит как новая. Но стоит ли выбирать такой экземпляр?
«Кривой» кузов может привести к тому, что автомобиль на скорости будет уводить в сторону, и сход-развал проблему не решит. На зимней дороге это может привести к заносу и вылету в кювет. А это сулит еще одно тяжелое ДТП, которого восстановленные силовые элементы уже не переживут. Это касается машин, где повреждены, скажем, порог и передняя стойка.
Еще одна неприятность в том, что «дышащий» кузов может начать ржаветь в местах сварки. А резиновые уплотнители дверей протрут краску до металла. Это также вызовет коррозию. Бывают случаи, когда на скорости в непогоду сквозь те же уплотнители в салон пробивается ветер, а иногда и капли дождя.
Не забудьте и про еще одну проблему. Если у автомобиля уничтожены номера кузова или рамы, то при постановке на учет такое транспортное средство арестуют по статье 326 УК РФ «Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства».
Подводя итог заметим, что на восстановленном после серьезной аварии автомобиле не только опасно ездить. Его еще будет очень проблематично продать. Так что не покупайтесь на дешевизну. Проблем с подобным экземпляром может быть куда больше.