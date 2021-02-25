Почему категорически нельзя покупать автомобиль с восстановленными стойками и лонжеронами

Для начала напомним: когда автомобиль попадает в тяжелое ДТП, энергию удара гасят именно силовые элементы. Они сминаются, но при этом сохраняется геометрия салона, и шансы водителя выжить повышаются.

Производители не рекомендуют восстанавливать силовую структуру кузова, но многие сервисы все равно этим занимаются, ведь после аварии часто получается так, что разрушена только передняя часть автомобиля, а на корме — ни царапины. Значит, такая машина еще побегает. Вот мастера и берутся за работу. Искореженные элементы вытягивают на стапеле, а чтобы их усилить, наваривают дополнительные металлические пластины и уголки. В результате машина выглядит как новая. Но стоит ли выбирать такой экземпляр?

«Кривой» кузов может привести к тому, что автомобиль на скорости будет уводить в сторону, и сход-развал проблему не решит. На зимней дороге это может привести к заносу и вылету в кювет. А это сулит еще одно тяжелое ДТП, которого восстановленные силовые элементы уже не переживут. Это касается машин, где повреждены, скажем, порог и передняя стойка.