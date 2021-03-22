Renault Taliant: преемник седана Logan может появиться в России

Портал «АвтоВзгляд» уже писал про новинку от Renault, а сейчас стали известны новые подробности о модели. Taliant, базирующийся на переднеприводной платформе CMF-B, станут продвигать на развивающихся рынках, таких как Турция и Бразилия. Есть немалая вероятность того, что машина приедет и в нашу страну.

Напомним, что Duster второго поколения, который начали выпускать в России, унифицирован именно с бразильской версией.

Ведь на заводе «Рено Россия» не потребуется дополнительной переналадки производства под начало выпуска «Талианта».

Что касается силовых агрегатов, то для турецкого рынка предложены бензиновые литровые «турботройки» и четырехцилиндровый наддувный «дизель» объемом 1,5 литра.

О российской гамме моторов говорить пока рано, но можно предположить, что раз уж «Талиант» будет богаче и престижнее «Логана», то под его капотом может появиться наддувный 1,3-литровый двигатель отдачей в 150 сил.