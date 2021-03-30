Как почистить потускневшие фары изнутри, не разбирая их

Фары тускнеют — это неизбежный процесс. Как такое возможно, если оптика достаточно герметична, а циркуляцию воздуха в ней обеспечивают специальные клапаны? Увы, но по прошествии лет, в результате рассыхания уплотнителей, повреждений и прочих негативных факторов световые приборы начинают пропускать внутрь пыль и грязь, которые оседают на отражателях, лампах, защитном стекле. Стоит ли говорить, что проблемы с освещением несут целый ворох других неприятностей? И особенно они становятся заметны тогда, когда в фарах нуждаешься больше всего — ночью. Оптика перестает быть эффективной, а следовательно, снижается видимость, что в свою очередь напрямую влияет на безопасность водителя и его пассажиров.
Если подходить к процессу восстановления фар основательно, то это весьма трудоемкий и затратный процесс, в котором задействован не только человеческий ресурс, но и обилие различных материалов и специальное оборудование. К тому же, фары приходится разбирать. А если подобный ремонт выполняется неквалифицированным рабочим? С уверенностью можно сказать, что эффект от такого ремонта будет радовать вас недолго. Впрочем, есть способ отреставрировать фары изнутри попроще и без разбора корпуса светового прибора.
Если снаружи фары еще в приличном состоянии, но свет все равно тусклый, то причина, скорее всего, в отражателе, который за годы оброс грязью. Просто так взять его и почистить, не разбирая блок фар, вряд ли получится. А сделать это через небольшие отверстия под лампочки и вовсе не представляется возможным на установленной фаре. Но как же тогда быть?
Бывалые автомобилисты советуют снять фару. А далее, нужно подготовить приличный запас теплой воды, мягкую микрофибру и моющее средство. Через отверстия для ламп в фару необходимо налить воды с небольшим количеством моющего средства, например, того, что домохозяйки используют для мытья посуды. Туда же нужно протолкнуть микрофибру, которую можно предварительно порезать на средних размеров куски. А далее, взяв корпус фар в руки, его нужно как следует потрясти до достижения требуемого эффекта. Мыльная вода растворит грязь, а микрофибра поможет стереть ее с зеркального покрытия. Отражатель буквально на глазах начнет принимать вид нового.
Если вы довольны результатом, то стоит его закрепить. Для этого необходимо слить мыльную грязную воду и удалить из фары ткань. Далее нужно залить в фару дистиллированную воду. Это необходимо для того, чтобы смыть остатки пыли и пены. К тому же дистиллированная вода не оставляет разводов при высыхании.
После того, как фару как следует прополоскали, ее надо высушить. Сделать можно это как естественным способом, так и прибегнуть к услугам фена супруги или строительного фена, предварительно выставив его температуру на минимум. Примечательно, что фару необходимо зафиксировать отражателем вниз, и при сушке не переворачивать и не менять ее положения.
Столь нехитрый способ чистки фар поможет сэкономить круглую сумму. Однако, прежде чем приступать к восстановлению оптики, внимательно осмотрите ее. Ведь причин того, что она потеряла свою былую яркость может быть несколько. А значит, и решения проблемы тоже могут быть разные. Например, снаружи пластик фар подвергается сильному внешнему воздействию мелкодисперсной пыли, камешков и прочего мусора, летящего из-под колес впередиидущих автомобилей. В результате защитное стекло покрывается множеством маленьких царапин, тускнеет, и его пропускная способность сильно падает. И здесь уже нужна полировка.