Как почистить потускневшие фары изнутри, не разбирая их

Фары тускнеют — это неизбежный процесс. Как такое возможно, если оптика достаточно герметична, а циркуляцию воздуха в ней обеспечивают специальные клапаны? Увы, но по прошествии лет, в результате рассыхания уплотнителей, повреждений и прочих негативных факторов световые приборы начинают пропускать внутрь пыль и грязь, которые оседают на отражателях, лампах, защитном стекле. Стоит ли говорить, что проблемы с освещением несут целый ворох других неприятностей? И особенно они становятся заметны тогда, когда в фарах нуждаешься больше всего — ночью. Оптика перестает быть эффективной, а следовательно, снижается видимость, что в свою очередь напрямую влияет на безопасность водителя и его пассажиров.

Если подходить к процессу восстановления фар основательно, то это весьма трудоемкий и затратный процесс, в котором задействован не только человеческий ресурс, но и обилие различных материалов и специальное оборудование. К тому же, фары приходится разбирать. А если подобный ремонт выполняется неквалифицированным рабочим? С уверенностью можно сказать, что эффект от такого ремонта будет радовать вас недолго. Впрочем, есть способ отреставрировать фары изнутри попроще и без разбора корпуса светового прибора.

Если снаружи фары еще в приличном состоянии, но свет все равно тусклый, то причина, скорее всего, в отражателе, который за годы оброс грязью. Просто так взять его и почистить, не разбирая блок фар, вряд ли получится. А сделать это через небольшие отверстия под лампочки и вовсе не представляется возможным на установленной фаре. Но как же тогда быть?