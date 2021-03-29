Как сэкономить при покупке расходников для машины через Интернет

Кажется, что в нынешние времена совершить подобную покупку можно где угодно. Тем более что разных магазинов и магазинчиков расплодилось превеликое множество, а в Сети конкуренцию им составляют сотни (если не тысячи) сайтов. Между тем есть третий — довольно неожиданный, но наиболее актуальный во всех смыслах — вариант приобретения масла, фильтрующих элементов и других вещей, так нужных автомобилисту.
Минусы любого «офлайнового» магазина понятны: продавец держит довольно ограниченный ассортимент самых ходовых позиций, а значит, покупателю придется покупать ровно то, что имеется в наличии. С сайтами другая проблема — тебе предложат все что угодно, однако подходящей по цене и качеству позиции может не быть на складе… И опять же: а какому из сайтов верить? Кто работает быстрее и качественнее остальных?
И здесь на помощь приходит сервис Авито Авто. На этой площадке собрались тысячи продавцов со всей России: сейчас на Авито Авто продается более 14 млн позиций всевозможных запчастей и аксессуаров. То есть в поисках, например, тормозных колодок есть возможность выбрать подходящие расходники не только по бренду и цене, но и по местоположению продавца — нужная деталь может оказаться буквально под боком.
Когда есть вопросы или сомнения по поводу правильности своего выбора, их можно адресовать непосредственно продавцу — позвонив или написав сообщение. А перед этим можно посмотреть рейтинг пользователя: если человек или компания давно торгует на Авито Авто, в его аккаунте будут отзывы покупателей — это действенный способ, чтобы отсеять ненадежных продавцов, которого лишены традиционные сайты.
Когда есть вопросы или сомнения по поводу правильности своего выбора, их можно адресовать непосредственно продавцу — позвонив или написав сообщение. А перед этим можно посмотреть рейтинг пользователя: если человек или компания давно торгует на Авито Авто, в его аккаунте будут отзывы покупателей — это действенный способ, чтобы отсеять ненадежных продавцов, которого лишены традиционные сайты.
Еще один несомненный плюс этой площадки — в наличии сервиса Авито Доставка. Это значит, что искать товары можно не только в пределах своего города, а по всей России. Для этого достаточно выбрать на сайте пункт меню «Купить с доставкой», затем на карте назначить удобный для себя пункт выдачи, а в финале ввести номер банковской карты и оплатить товар, чтобы платежная система зарезервировала деньги на вашей карте.
Как только продавец отправит запчасть и ее доставят до пункта выдачи, клиент сможет получить посылку, предварительно проверив ее содержимое. И если товар не подошел, от него можно отказаться прямо здесь же, в пункте выдачи. И тогда Авито отправит его обратно продавцу, а покупателю вернет деньги и за покупку, и за доставку. Удобно! Без ругани, составления претензий и прочей волокиты просто отсылаешь то, что тебе не подошло.
Но даже все перечисленные достоинства — отнюдь не главное. На Авито Авто — действительно низкие цены на запчасти. Такое возможно потому, что многие продавцы не держат офлайновые магазины, а значит, не платят арендную плату, коммунальные платежи и тому подобное. Человек вообще может торговать условными фильтрами из своего дома — то есть сам себе бухгалтер, директор, продавец и грузчик.
Кроме того, на Авито Авто часто всплывают действительно выгодные варианты от частников. Допустим, автомобилист купил красивые колесные диски, но по какой-то причине избавился от автомобиля, которому они предназначались. И теперь за ненадобностью готов отдать колеса с хорошей скидкой. Почему бы не воспользоваться таким предложением? И поверьте: таких вариантов на этой площадке не один и не два.
Собственно, широкий выбор по хорошей цене — это ключевое достоинство Авито. Притом сравнение цен будет наглядным: здесь бампер продают за 10 000 рублей, а вот здесь готовы отдать его за 7 500. В другом городе продавец с удовольствием избавится от пластикового оперения за 4 000 рублей, так что даже необходимость оплатить доставку сделает покупку максимально выгодной.
В общем, готовясь к посещению автосервиса для замены масла, фильтров и прочих тормозных колодок, эти расходники есть смысл искать через сервис Авито Авто.
И не только расходники: любители покупать кузовщину на разборках также по достоинству оценят электронную площадку. Как минимум потому, что не надо впустую ехать в промзону, где обычно располагаются базы подобного толка. Так что по всем пунктам Авито намного удобнее и дешевле, нежели покупать необходимое в сервисе или автомагазине.