Как сэкономить при покупке расходников для машины через Интернет

И здесь на помощь приходит сервис Авито Авто. На этой площадке собрались тысячи продавцов со всей России: сейчас на Авито Авто продается более 14 млн позиций всевозможных запчастей и аксессуаров. То есть в поисках, например, тормозных колодок есть возможность выбрать подходящие расходники не только по бренду и цене, но и по местоположению продавца — нужная деталь может оказаться буквально под боком.

Когда есть вопросы или сомнения по поводу правильности своего выбора, их можно адресовать непосредственно продавцу — позвонив или написав сообщение. А перед этим можно посмотреть рейтинг пользователя: если человек или компания давно торгует на Авито Авто, в его аккаунте будут отзывы покупателей — это действенный способ, чтобы отсеять ненадежных продавцов, которого лишены традиционные сайты.

Когда есть вопросы или сомнения по поводу правильности своего выбора, их можно адресовать непосредственно продавцу — позвонив или написав сообщение. А перед этим можно посмотреть рейтинг пользователя: если человек или компания давно торгует на Авито Авто, в его аккаунте будут отзывы покупателей — это действенный способ, чтобы отсеять ненадежных продавцов, которого лишены традиционные сайты.