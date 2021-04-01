Toyota поможет Tesla создать дешевый кроссовер

О том, что Toyota и Tesla ведут переговоры о создании доступного электрокроссовера написал в своем блоге корейский журналист Чон Вон-Сок. Ссылаясь на собственные источники в компании Toyota, он рассказал, что производители обсуждают возможность выпуска компактного кроссовера, стоимость которого не превысит 25 000 долларов. Именно о нем еще несколько лет назад поговаривал Илон Маск.

Сотрудничество двух автопроизводителей действительно возможно. У «Тойоты» для производства компактного электромобиля есть собственная платформа e-TNGA, а у «Теслы» — наработки в области автомобильной электроники и софта. Подобная синергия действительно может помочь создать доступный и оригинальный продукт, который будет конкурентноспособен на мировыом рынке электротранспорта.