На каких автомобилях ездил король русского шансона Михаил Круг

Водительский стаж Михаил Круга берет начало с 1981 года. В свое время автор будущих хитов несколько лет трудился водителем молоковоза за рулем видавшего виды ГАЗ-53. С развитием творчества стал эволюционировать и музыкант, бросивший и учебу, и работу. Еще бы, ведь после ряда записей и выступлений доморощенного «Жигана-лимона» стали узнавать на улицах родной Твери. С популярностью и славой, пусть медленно, но верно стали приходить и деньги.
Что же до водительской карьеры артиста, то она началась с модного по тем временам мотоцикла «Ява», которому довольно быстро пришел на смену четырехколесный и «ушастый» ЗАЗ-968.
Позднее автор «Владимирского централа» распробовал «Жигули», коими сначала оказалась легендарная «копейка», а после — ВАЗ 2105. Дальше — больше, и без тогдашнего премиума, как водится, не обошлось. Михаила все чаще стали замечать на «Волгах» и даже «Чайках». Правда, машины эти певцу не принадлежали, а использовались лишь для встречи и поездок знаменитости во время гастролей.
Впрочем, в собственности имелся гастрольный микроавтобус системы Ford Transit, разрисованный нотами знакомых мелодий. Для личных нужд, не без удовольствия распрощавшись с поделками Волжского автозавода, Круг предпочел немецкий седан Volkswagen Passat B3 огненно-красного цвета с не менее блатным, чем собственные песни, номером — 700!
Кстати сказать, представителям немецкого автопрома шансонье изменять больше себе не позволял. В числе излюбленных машин Михаила оставался Volkswagen Passat, но в более свежем кузове B5. Этот автомобиль даже засветился в клипе на песню «Приходите в мой дом», которую Круг исполнил совместно с Викой Цыгановой. Между тем, сама Виктория любила машинки пороскошнее, все чаще встречаясь на диванах «Мерседесов».
Впрочем, не желая отставать от коллег, да и трендов, продиктованных суровыми «девяностыми», музыкант приобрел себе шикарный черный Mercedes-Benz S320 в кузове W140 или, как его называли в те времена, «Рубль сорок». Артист выезжал на нем в город, где его поголовно знали, уважали и не трогали, а потому Круг не брезговал раскатывать на авто с торжественно красными номерными знаками с упоминанием собственной фамилии.
К слову, «стосороковой» стал последним автомобилем Михиала. В 2002 году звезды народного шансона не стало — поэт-песенник трагически погиб в возрасте 40 лет, оставив после себя память и большое количество неизданного материала, который позднее обратила в творчество супруга знаменитости — Ирина Круг.
Правда, в отличие от мужа, столь долго по певческой, да и автомобильной карьерной лестнице ей подниматься не пришлось. Легендарное имя сыграло свою роль — исполнительницу хитов «Тебе, моя последняя любовь» и «Моя королева» обожают изделия от Audi, Mercedes-Benz и Bentley.