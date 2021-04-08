На каких автомобилях ездил король русского шансона Михаил Круг

Водительский стаж Михаил Круга берет начало с 1981 года. В свое время автор будущих хитов несколько лет трудился водителем молоковоза за рулем видавшего виды ГАЗ-53. С развитием творчества стал эволюционировать и музыкант, бросивший и учебу, и работу. Еще бы, ведь после ряда записей и выступлений доморощенного «Жигана-лимона» стали узнавать на улицах родной Твери. С популярностью и славой, пусть медленно, но верно стали приходить и деньги.

Что же до водительской карьеры артиста, то она началась с модного по тем временам мотоцикла «Ява», которому довольно быстро пришел на смену четырехколесный и «ушастый» ЗАЗ-968.