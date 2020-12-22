Как быстро, дешево и надежно отремонтировать разбитый пластиковый бампер машины

Современный автомобильный бампер навевает на водителя только грусть: те, кто еще помнят могучие «девятошные» пластиковые конструкции, даже смахнут слезу. Раньше мелкий контакт на дороге или во дворе был лишь поводом для перекура и общения, а сегодня придется ехать в страховую. Ведь в бампере — дыра! Сквозная!
Действительно, погоня за безопасностью, особенно если речь идет о пешеходах, сделала автомобильные бампера невероятно тонкими, а суровая русская зима с морозами за −30, гарантирует трещину от минимального, порой даже незаметного касания. Что ж теперь, каждый раз отдавать по 10—15 тысяч за новый или рыскать по разборкам? Есть куда более простое и продуктивное решение — отремонтировать свой.
Ремонт бампера, как и любой другой пластиковой детали, требует теплого и чистого помещения, поэтому его нужно снять с автомобиля, хорошенько отмыть под проточной водой и перенести «под крышу». Теоретически, весь ремонт можно выполнить даже дома, плотно закрыв дверь и подключив к шлифмашинке пылесос.
Итак, прежде всего следует дать бамперу согреться, а потом расправить повреждение. Для удобства можно даже нагреть пластмассу феном. Позже с помощью самого обыкновенного паяльника нужно зафиксировать брешь: касаемся разогретым «жалом» перпендикулярно трещины так, чтобы разлом был ровно посередине. Зафиксировав таким нехитрым образом края, нужно взять несколько тонких полос пластика — подойдут, например, хомуты — и, постепенно их разогревая, полностью заделать пробоину. Причем сделать это нужно с двух сторон.
Чтобы сократить время последующей шлифовки, аккуратно «размазываем» пластик хомута на лицевой части бампера так, чтобы не было сквозных отверстий. Внутреннюю сторону оставляем, добавляя конструкции жесткости.
Дав пластику подсохнуть, застыть — и можно шлифовать: начать стоит со шкурки зерном в 320, а доводить до идеала — тысячной. После деталь следует тщательно обезжирить, покрыть грунтом по пластику, зашкурить «на мокрую» и красить. Бампер будет словно новый, причем как с визуальной, так и с практической точки зрения.
Операция выглядит сложной и многосоставной только на первый взгляд, однако на практике она доступна каждому. Более того, нужный набор инструментов можно буквально за день собрать по знакомым, а из обязательных «расходников» потребуется лишь растворитель, грунт да краска, которую можно отложить и до лучших времен — бампер, как известно, сделан из пластика и не ржавеет.
Впрочем, даже с покраской в мастерской операция вряд ли будет стоить дороже 5000 рублей, хотя за «полный цикл» на СТО потребуют минимум 10 000 «деревянных», а новый бампер с покраской обойдется не дешевле 20 000 ₽