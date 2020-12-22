Как быстро, дешево и надежно отремонтировать разбитый пластиковый бампер машины

Современный автомобильный бампер навевает на водителя только грусть: те, кто еще помнят могучие «девятошные» пластиковые конструкции, даже смахнут слезу. Раньше мелкий контакт на дороге или во дворе был лишь поводом для перекура и общения, а сегодня придется ехать в страховую. Ведь в бампере — дыра! Сквозная!

Действительно, погоня за безопасностью, особенно если речь идет о пешеходах, сделала автомобильные бампера невероятно тонкими, а суровая русская зима с морозами за −30, гарантирует трещину от минимального, порой даже незаметного касания. Что ж теперь, каждый раз отдавать по 10—15 тысяч за новый или рыскать по разборкам? Есть куда более простое и продуктивное решение — отремонтировать свой.

Ремонт бампера, как и любой другой пластиковой детали, требует теплого и чистого помещения, поэтому его нужно снять с автомобиля, хорошенько отмыть под проточной водой и перенести «под крышу». Теоретически, весь ремонт можно выполнить даже дома, плотно закрыв дверь и подключив к шлифмашинке пылесос.