Кто виновен в смерти турбины: почему российские водители недолюбливают турбомоторы

Турбомоторы окончательно завоевали мир, свергнув «атмосферники» экономичностью и экологичностью — двумя основными аргументами современного автопрома. Технология наддува гарантирует лучший разгон и лучший расход, но ремонт может запросто перекрыть преимущества обоих, ведь новая турбина запросто может стоить 180 000 рублей. А вот срок ее годности не в силах определить никто: ни водитель, не производитель.
Безусловно, турбину нужно остужать после движения, желательно отдав этот процесс на откуп турботаймеру. Турбину нужно обслуживать и следить, чтобы масло, охлаждающее шток между «горячей» и «холодной» камерами, не летело внутрь узла. Турбину можно отремонтировать, но как это сделать предельно «завтра», а не уже сегодня?
В трех случая из четырех, водитель способен пролонгировать жизнь «наддуву» за счет бережного обращения и регулярной диагностики. Но есть и четвертый, который от владельца зависит опосредовано. Дело в том, что у любой турбины есть свой собственный радиатор — интеркулер, отвечающий за подачу холодного воздуха непосредственно на «улитку». Он, несмотря на то, что является достаточно мощным и крепким, висит достаточно низко и часто «попадает под удар». Но главный его недостаток в другом: он начинает рассыпаться изнутри, при этом внешне может выглядеть весьма достойно.
Мелкие железные элементы сот со временем отваливаются и попадают в воздушный круговорот, нанося лопастям турбины серьезные повреждения. В движении заметить это невозможно, однако контур таким образом уничтожает сам себя. «Вентилятор» нагнетателя разбивается, падает давление, а водитель замечает проблему только в последний момент. Теоретически, избежать этого можно, добавив в список ежегодного ТО съем, чистку и диагностику интеркулера. А по достижении 5 лет, можно уже и о превентивной замене думать, ведь радиатор стоит порядка 15 000 рублей, а турбина — от 60 000 и выше.
Замена нагнетателя — очень дорогая операция, поэтому следует предусмотреть различные варианты ее проведения: от постепенного накопления средств до поиска подходящей ремонтной мастерской. Турбины, как и генераторы, восстанавливают, причем весьма успешно и с гарантией, а цена такой услуги значительно ниже, чем крупноузловая замена.
Более того, реставрация будет стоить еще дешевле, если заметить проблему на ранней стадии. Но для этого необходимо качественно и своевременно проводить ТО у проверенных мастеров и не экономить на диагностике. Чем старше машина, тем больше она нуждается в умелых руках мастера и добротном сервисе.