Кто виновен в смерти турбины: почему российские водители недолюбливают турбомоторы

Турбомоторы окончательно завоевали мир, свергнув «атмосферники» экономичностью и экологичностью — двумя основными аргументами современного автопрома. Технология наддува гарантирует лучший разгон и лучший расход, но ремонт может запросто перекрыть преимущества обоих, ведь новая турбина запросто может стоить 180 000 рублей. А вот срок ее годности не в силах определить никто: ни водитель, не производитель.

Безусловно, турбину нужно остужать после движения, желательно отдав этот процесс на откуп турботаймеру. Турбину нужно обслуживать и следить, чтобы масло, охлаждающее шток между «горячей» и «холодной» камерами, не летело внутрь узла. Турбину можно отремонтировать, но как это сделать предельно «завтра», а не уже сегодня?

В трех случая из четырех, водитель способен пролонгировать жизнь «наддуву» за счет бережного обращения и регулярной диагностики. Но есть и четвертый, который от владельца зависит опосредовано. Дело в том, что у любой турбины есть свой собственный радиатор — интеркулер, отвечающий за подачу холодного воздуха непосредственно на «улитку». Он, несмотря на то, что является достаточно мощным и крепким, висит достаточно низко и часто «попадает под удар». Но главный его недостаток в другом: он начинает рассыпаться изнутри, при этом внешне может выглядеть весьма достойно.