Кто не нашел, тот не искал: тест-драйв нового Genesis G80

А это точно седан? Не лифтбек, нет? Что ж, показалось. Но ведь неспроста же дизайн нового Genesis G80 и впрямь обманчив. Затяжной спуск крыши вкупе с коротенькой крышкой багажника и впрямь делают облик корейского седан почти двухобъемным. Это стильно, но практичность страдает: поднимаясь электроприводом вверх, крышка открывает совсем небольшой лаз в грузовой отсек. Ежу понятно, что на G80 никто не будет перевозить крупногабаритную поклажу. Наверное. А если приспичит?

Впрочем, не стоит горевать о багажнике. Genesis берет другим — высоким стилем. Если в прошлом поколении G80 был безликим, то его последователь стал по-настоящему яркой личностью. Обкатав на флагманском «джи-девяностом» дизайн со сплит-оптикой и геральдическим щитом огромадной решетки радиатора, корейцы экстраполировали его и на остальные модели.

Судите сами: соплатформенные седан G80 и кроссовер GV80, пришедшие в Россию одновременно, выполнены в едином стилистическом ключе. Да и парочка форматом поменьше — обновленный G70 и дебютант GV70 — на лицо будут точно такими же.