И снова автокредиты: как реально повлиял коронавирус на авторынок России

Авторынки России и Европы начали этот год с падения. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи в нашей стране снизились на 4,2% по сравнению с первым месяцем 2020 года. А вот общее количество регистраций автомобилей в Евросоюзе сократилось на 21,7%.

Кстати, российским дилерам при таком падении плакать — грех. Уж кому и лить горючие слезы, то это европейцам. Скажем, в Испании в январе этого года рынок рухнул на 44,6%! В Германии падение составило 25,1%, а во Франции — 14,2%.

Но вернемся в Россию. В начале года председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель прогнозировал рост нашего авторынка. Так и вышло! В феврале продажи пошли в гору.

Это подтверждает исследование Russian Automotive Market Research. Например, АВТОВАЗ, за первый квартал 2021 года продал на 5% машин больше (83 900 штук), чем в прошлом. А марка Kia вышла в ноль. Если с января по март 2020 года корейцы продали 51 900 машин, то за тот же период этого года удалось реализовать 51 600 единиц. Ну а Chery вообще показала рост 370%. Правда, данные в штуках не столь впечатляют. Китайцам удалось продать 6300 машин, что на фоне лидеров выглядит скромно.