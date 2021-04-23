И снова автокредиты: как реально повлиял коронавирус на авторынок России

Авторынки России и Европы начали этот год с падения. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи в нашей стране снизились на 4,2% по сравнению с первым месяцем 2020 года. А вот общее количество регистраций автомобилей в Евросоюзе сократилось на 21,7%.
Кстати, российским дилерам при таком падении плакать — грех. Уж кому и лить горючие слезы, то это европейцам. Скажем, в Испании в январе этого года рынок рухнул на 44,6%! В Германии падение составило 25,1%, а во Франции — 14,2%.
Но вернемся в Россию. В начале года председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель прогнозировал рост нашего авторынка. Так и вышло! В феврале продажи пошли в гору.
Это подтверждает исследование Russian Automotive Market Research. Например, АВТОВАЗ, за первый квартал 2021 года продал на 5% машин больше (83 900 штук), чем в прошлом. А марка Kia вышла в ноль. Если с января по март 2020 года корейцы продали 51 900 машин, то за тот же период этого года удалось реализовать 51 600 единиц. Ну а Chery вообще показала рост 370%. Правда, данные в штуках не столь впечатляют. Китайцам удалось продать 6300 машин, что на фоне лидеров выглядит скромно.
Выросли продажи машин, проданных в кредит, а также взятых в лизинг. По данным Russian Automotive Market Research, после спада в 2019 году россияне вновь потянулись в банки за новыми займами. Для сравнения: в 2019 году доля легковых автомобилей, купленных в рассрочку, составляла 45% от всех продаж, а уже за первые два месяца 2021 года этот показатель достиг 48,5%! Самыми популярными способами покупки автомобиля остаются автокредит, потребкредит или кредит наличными.
Любой кредит надо обслуживать, однако большинство наших граждан думают, что смогут вернуть долг банку и кредитная кабала их не пугает. Тем не менее, людям есть о чем задуматься, ведь их доходы существенно упали.
Кроме автокредитов растет и доля лизинга. Представители компании «СберАвтопарк», которая предоставляет эти услуги, отмечают интерес клиентов к таким маркам, как Renault, Skoda и LADA. Рост популярности объясняют лояльностью компаний, предоставляющих подобные услуг.
Иными словами, российский авторынок постепенно встает с колен. И если не надуется очередной кредитный пузырь, то прогноз на будущее не такой уж печальный. Согласно информации АЕБ, по итогам 2021 года в России могут продать 1 632 000 легковых и легких коммерческих автомобилей. Это означает рост на 2,1%.