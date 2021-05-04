Как дачники убивают свои машины, даже не зная об этом

Большинство садоводов стремятся уже в первую поездку на «фазенду» загрузить машину по максимуму. В этом и кроется одна из основных опасностей — перегруз.

При перегрузе сильно страдает подвеска автомобиля. А если она еще и в плохом техническом состоянии, риск поломки стремительно возрастает. Например, под нагрузкой может лопнуть одна из пружин или потечь амортизатор. В итоге автомобиль будет крениться, в движении появятся ощутимые уводы.

Серьезная нагрузка идет и на другие детали ходовой части — рулевые тяги и их наконечники, приводы и сайлендблоки. В результате их износа машина начинает «жрать резину». Но это еще полбеды. Перегруз провоцирует появление микрогрыж на боковинах покрышек. Такое повреждение корда не пройдет даром. Со временем на боковине обязательно появится грыжа и такую шину придется заменить.

Кстати, перегруз особенно опасен для машин, на которых ездили мало. Зиму они простояли в гараже и их шины «оквадратились». Понять это можно только в движении, когда появляются вибрации на руле.

Проблему усугубляет и еще ряд факторов. Скажем, большие бочки, которые крепят на багажник на крыше. Из-за этого меняется центр тяжести автомобиля. В поворотах машина становится валкой, плохо слушается руля. Добавим к этому «оквадраченные» шины, в которых давление ниже нормы, и получаем легковушку-камикадзе, на которой просто страшно ездить, потому как она неуправляема.