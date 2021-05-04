Как дачники убивают свои машины, даже не зная об этом

Большинство садоводов стремятся уже в первую поездку на «фазенду» загрузить машину по максимуму. В этом и кроется одна из основных опасностей — перегруз.
При перегрузе сильно страдает подвеска автомобиля. А если она еще и в плохом техническом состоянии, риск поломки стремительно возрастает. Например, под нагрузкой может лопнуть одна из пружин или потечь амортизатор. В итоге автомобиль будет крениться, в движении появятся ощутимые уводы.
Серьезная нагрузка идет и на другие детали ходовой части — рулевые тяги и их наконечники, приводы и сайлендблоки. В результате их износа машина начинает «жрать резину». Но это еще полбеды. Перегруз провоцирует появление микрогрыж на боковинах покрышек. Такое повреждение корда не пройдет даром. Со временем на боковине обязательно появится грыжа и такую шину придется заменить.
Кстати, перегруз особенно опасен для машин, на которых ездили мало. Зиму они простояли в гараже и их шины «оквадратились». Понять это можно только в движении, когда появляются вибрации на руле.
Проблему усугубляет и еще ряд факторов. Скажем, большие бочки, которые крепят на багажник на крыше. Из-за этого меняется центр тяжести автомобиля. В поворотах машина становится валкой, плохо слушается руля. Добавим к этому «оквадраченные» шины, в которых давление ниже нормы, и получаем легковушку-камикадзе, на которой просто страшно ездить, потому как она неуправляема.
Проблемы будут и при слишком бережном отношении к силовому агрегату. Если часто ездить на машине по маршруту дача-магазин, который находится в 2—3 километрах, то неисправности не заставят себя ждать. Дело в том, что двигатель при такой эксплуатации не успевает прогреться. Добавим к этому и то, что при движении на малых скоростях и без нагрузки мотор забивается сажей и отложениями. В результате его приемистость падает, а расход топлива вырастает, что может привести к закоксовке агрегата и последующему серьезному ремонту. Ну а если мотор наддувный, подобное бережное отношение приведет к масляному голоданию турбины и ее поломке.
Наконец, проблемы будут и у коробки передач, особенно такой, как «робот». Эта трансмиссия «заточена» под экономию топлива, поэтому как можно быстрее старается перейти на высшие передачи. Если ездить медленно или толкаться в пробках, то умный «робот» будет часто переходить с первой передачи на вторую и обратно. Это быстро убьет блок мехатроника, а он стоит очень дорого.
Поэтому весь дачный скарб лучше перевозить в несколько ходок, а на трассе какое-то время ехать на повышенных оборотах. Так вы и до дачи доберетесь, и мотор от гари и сажи почистите.