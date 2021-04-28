Почему антифриз вдруг начинает уходить и смешиваться с маслом

Если уровень антифриза в бачке начал регулярно уменьшаться, но при этом нет видимых протечек и все патрубки герметичны, есть большая вероятность, что повреждена прокладка головки блока цилиндров. Дело в том, что после ее пробоя антифриз и масло начинают смешиваться, поскольку каналы охлаждения и смазки находятся очень близко друг к другу.

Дальше масштаб бедствия сильно зависит от того, чего уходит больше — антифриза или масла. Если в систему охлаждения выдавливает большое количество лубриканта, то возникает риск перегрева двигателя. А вот если антифриз начинает обильно поступать в систему смазки, то появляется реальная угроза заклинивания агрегата.

Симптомы такого смешивания можно определить по белым пузырькам, появляющимся в расширительном бачке, а также по цвету антифриза, который кроме того, что уходит, еще и начинает темнеть.