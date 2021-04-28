Почему антифриз вдруг начинает уходить и смешиваться с маслом

Если уровень антифриза в бачке начал регулярно уменьшаться, но при этом нет видимых протечек и все патрубки герметичны, есть большая вероятность, что повреждена прокладка головки блока цилиндров. Дело в том, что после ее пробоя антифриз и масло начинают смешиваться, поскольку каналы охлаждения и смазки находятся очень близко друг к другу.
Дальше масштаб бедствия сильно зависит от того, чего уходит больше — антифриза или масла. Если в систему охлаждения выдавливает большое количество лубриканта, то возникает риск перегрева двигателя. А вот если антифриз начинает обильно поступать в систему смазки, то появляется реальная угроза заклинивания агрегата.
Симптомы такого смешивания можно определить по белым пузырькам, появляющимся в расширительном бачке, а также по цвету антифриза, который кроме того, что уходит, еще и начинает темнеть.
При этом пробой прокладки не всегда означает, что охлаждающая жидкость начнет смешиваться с моторным маслом. Иногда антифриз попадает не в саму систему смазки, а прямо в цилиндры двигателя. Такую неприятность можно распознать очень быстро по густому белому дыму из выхлопной трубы.
Это серьезная поломка и с ней ездить долго нельзя, ведь большое количество охлаждающей жидкости в цилиндрах грозит мотору гидроударом и полным его разрушением. А все потому, что антифриз, как и жидкость, не сжимается, и это создает огромные нагрузки на шатуны и поршни.
Бывает и так, что прогар прокладки происходит в таком месте, в котором его очень трудно заметить. В результате антифриз начинает потихоньку уходить из системы и его проникновения в двигатель не происходит. Диагностировать такую поломку трудно, так как охлаждающая жидкость, попадая на горячие детали двигателя, просто испаряется. А характерный белый налет, остающийся при ее испарении, появляется в тех местах, где его очень трудно заметить даже опытному мастеру на сервисе.