Откуда в двигателе нового автомобиля появляется зола

Фото avtovzglyad.ru
Среди современных тенденций моторостроения сейчас в фаворе те, что направлены на повышение экологичности моторов при одновременном улучшении их топливных и массо-габаритных параметров. И хотя сегодня такие двигатели уже давно не редкость, не все здесь так гладко…

Взять, к примеру, отечественный рынок автомобилей, который, к слову, серьезно изменился за последние десятилетия. Этому способствовало и постепенное улучшение качества отечественного топлива, и следование мировым тенденциям моторостроения (в первую очередь, экологическим). Обновилась и структура самого автопарка, причем как в России, так и в мире. В связи с этими изменениями совершенствовались и формулы смазочных материалов для двигателей.

Например, весьма серьезные доводки проводились в отношении такого важного показателя, как зольность моторного масла. Напомним, что данный параметр косвенно фиксирует присутствие в смазке органических соединений разных металлов. Последние обычно задействуются в качестве главного противоизносного ингредиента пакета присадок, используемых в смазочном материале. И все бы ничего, но…

Оказалось, что при сгорании в теплонагруженном современном моторе не все они полностью испаряются. Некоторые компоненты таких присадок образуют золу и шлаки. Задерживаясь в камере сгорания или накапливаясь элементах системы выхлопа, эти вредные отложения в конце концов могут их повредить.

Фото из соцсетей.

Отметим, что нынешние системы нейтрализации отработавших газов способны очищаться самостоятельно. Но лишь тогда, когда речь идет об удалении органических загрязнений или сажи. Однако с твердыми, как камень, частицами золы такие системы справиться уже не в состоянии. В итоге это приводит к хорошо знакомой, уже набившей оскомину, ситуации, когда сажевые фильтры или катализаторы прежде времени выходят из строя.

Ведущие производители смазочных материалов, конечно, же, озаботились данной проблемой. И чтобы подобного не происходило, стали разрабатывать моторные масла со специализированным пакетом присадок. Этот набор компонентов ориентирован на двигатели автомобилей, оснащенных элементами для улавливания твердых частиц — катализаторами и сажевыми фильтрами.

Появившись впервые у нас более десяти лет назад, сейчас такие машины все больше захватывают рынок. Основной причиной этого стали постоянно ужесточающиеся законодательные экологические требования, в том числе вводимые и в России.

Фото из соцсетей.

Теперь найти на «вторичке» более-менее свежий автомобильный дизель без сажевого фильтра практически невозможно. Но это лишь ягодки — бензиновые машины тоже стали постепенно оборудовать подобными эко-комплектующими. Безусловно, все эти экологические новшества вскоре станут обязательными и для отечественных автомобилей. Как бы то ни было, но наш автопром, в общем и целом, следует мировым тенденциям. Да и сборку иномарок, налаженную в России, никак нельзя сбрасывать со счетов.

Что касается смазочных материалов, то сегодня наряду с традиционными продуктами в продаже уже можно увидеть и моторные малозольные масла новейших классов Low&Mid SAPS и Mid SAPS. Эти смазки, если верить заверениям отдельных производителей, полностью совместимы с самыми современными системами выхлопа автомобилей.

В качестве примера можно привести синтетическое малозольное моторное масло Platinum MaxExpert V5W-30, выпускаемое известной польской компанией Orlen Oil.

Фото производителя.

Это масло последнего поколения категории Long Life, созданное по технологии Complex Protection Formula, что гарантирует оптимальную защиту двигателя в любых условиях эксплуатации. Уникальная рецептура mid SAPS (сниженное содержание сульфатной золы, серы и фосфора) обеспечивает стабильность параметров смазки и уменьшает риск износа клапанов.

Продукт предназначен для круглогодичного использования в бензиновых двигателях легковушек и малотоннажных грузовиков, включая агрегаты, оснащенные катализаторами. Кроме того, PlatinumMaxExpert V 5W-30 от Orlen можно с успехом использовать в дизельных моторах (причем как с турбонаддувом, так и без него), оснащенных фильтрами DPF или TWC.

Важно отметить, что изначально это моторное масло было разработано с учетом соблюдения новейших требований Volkswagen VW 504 00/507 00. Тем не менее, оно может использоваться и в двигателях, ориентированных на «прежние» требования концерна. Более того, данная малозольная «синтетика» превосходно подходит для применения в легковушках и внедорожниках других автопроизводителей.

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21 мая 2021
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