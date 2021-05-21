Откуда в двигателе нового автомобиля появляется зола

Взять, к примеру, отечественный рынок автомобилей, который, к слову, серьезно изменился за последние десятилетия. Этому способствовало и постепенное улучшение качества отечественного топлива, и следование мировым тенденциям моторостроения (в первую очередь, экологическим). Обновилась и структура самого автопарка, причем как в России, так и в мире. В связи с этими изменениями совершенствовались и формулы смазочных материалов для двигателей.
Например, весьма серьезные доводки проводились в отношении такого важного показателя, как зольность моторного масла. Напомним, что данный параметр косвенно фиксирует присутствие в смазке органических соединений разных металлов. Последние обычно задействуются в качестве главного противоизносного ингредиента пакета присадок, используемых в смазочном материале. И все бы ничего, но…
Оказалось, что при сгорании в теплонагруженном современном моторе не все они полностью испаряются. Некоторые компоненты таких присадок образуют золу и шлаки. Задерживаясь в камере сгорания или накапливаясь элементах системы выхлопа, эти вредные отложения в конце концов могут их повредить.
Отметим, что нынешние системы нейтрализации отработавших газов способны очищаться самостоятельно. Но лишь тогда, когда речь идет об удалении органических загрязнений или сажи. Однако с твердыми, как камень, частицами золы такие системы справиться уже не в состоянии. В итоге это приводит к хорошо знакомой, уже набившей оскомину, ситуации, когда сажевые фильтры или катализаторы прежде времени выходят из строя.
Ведущие производители смазочных материалов, конечно, же, озаботились данной проблемой. И чтобы подобного не происходило, стали разрабатывать моторные масла со специализированным пакетом присадок. Этот набор компонентов ориентирован на двигатели автомобилей, оснащенных элементами для улавливания твердых частиц — катализаторами и сажевыми фильтрами.
Появившись впервые у нас более десяти лет назад, сейчас такие машины все больше захватывают рынок. Основной причиной этого стали постоянно ужесточающиеся законодательные экологические требования, в том числе вводимые и в России.
Теперь найти на «вторичке» более-менее свежий автомобильный дизель без сажевого фильтра практически невозможно. Но это лишь ягодки — бензиновые машины тоже стали постепенно оборудовать подобными эко-комплектующими. Безусловно, все эти экологические новшества вскоре станут обязательными и для отечественных автомобилей. Как бы то ни было, но наш автопром, в общем и целом, следует мировым тенденциям. Да и сборку иномарок, налаженную в России, никак нельзя сбрасывать со счетов.
Что касается смазочных материалов, то сегодня наряду с традиционными продуктами в продаже уже можно увидеть и моторные малозольные масла новейших классов Low&Mid SAPS и Mid SAPS. Эти смазки, если верить заверениям отдельных производителей, полностью совместимы с самыми современными системами выхлопа автомобилей.
В качестве примера можно привести синтетическое малозольное моторное масло Platinum MaxExpert V5W-30, выпускаемое известной польской компанией Orlen Oil.
Это масло последнего поколения категории Long Life, созданное по технологии Complex Protection Formula, что гарантирует оптимальную защиту двигателя в любых условиях эксплуатации. Уникальная рецептура mid SAPS (сниженное содержание сульфатной золы, серы и фосфора) обеспечивает стабильность параметров смазки и уменьшает риск износа клапанов.
Продукт предназначен для круглогодичного использования в бензиновых двигателях легковушек и малотоннажных грузовиков, включая агрегаты, оснащенные катализаторами. Кроме того, PlatinumMaxExpert V 5W-30 от Orlen можно с успехом использовать в дизельных моторах (причем как с турбонаддувом, так и без него), оснащенных фильтрами DPF или TWC.
Важно отметить, что изначально это моторное масло было разработано с учетом соблюдения новейших требований Volkswagen VW 504 00/507 00. Тем не менее, оно может использоваться и в двигателях, ориентированных на «прежние» требования концерна. Более того, данная малозольная «синтетика» превосходно подходит для применения в легковушках и внедорожниках других автопроизводителей.