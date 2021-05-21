Откуда в двигателе нового автомобиля появляется зола

Взять, к примеру, отечественный рынок автомобилей, который, к слову, серьезно изменился за последние десятилетия. Этому способствовало и постепенное улучшение качества отечественного топлива, и следование мировым тенденциям моторостроения (в первую очередь, экологическим). Обновилась и структура самого автопарка, причем как в России, так и в мире. В связи с этими изменениями совершенствовались и формулы смазочных материалов для двигателей.

Например, весьма серьезные доводки проводились в отношении такого важного показателя, как зольность моторного масла. Напомним, что данный параметр косвенно фиксирует присутствие в смазке органических соединений разных металлов. Последние обычно задействуются в качестве главного противоизносного ингредиента пакета присадок, используемых в смазочном материале. И все бы ничего, но…

Оказалось, что при сгорании в теплонагруженном современном моторе не все они полностью испаряются. Некоторые компоненты таких присадок образуют золу и шлаки. Задерживаясь в камере сгорания или накапливаясь элементах системы выхлопа, эти вредные отложения в конце концов могут их повредить.