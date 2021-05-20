Jaguar привез в Россию новую версию кроссовера E-Pace

Как ясно из названия, «черная» версия отличается лишь элементами дизайна. В цвет Gloss Black окрашены корпусы зеркал, окантовки решетки радиатора, боковые воздухозаборники и эмблема Jaguar. Кроме того, кроссовер получил 19-дюймовые колеса модного цвета Satin Grey, тонированные задние боковые стекла и панорамную крышу.

Спецверсию предлагают с двумя 2-литровыми моторами серии Ingenium на выбор — «дизелем» в 199 л. с. и бензиновым агрегатом мощностью 249 «лошадей». Оба сочетаются только с 9-ступенчатым «автоматом» и полным приводом с функцией Driveline Disconnect. Напомним, что она самостоятельно отключает заднюю ось во время движения по асфальту.

Что касается цен, то базовый «прайс» на Jaguar E-Pace R-Dynamic Black начинается от 4 572 000 рублей.