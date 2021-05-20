Как на самом деле правильно и без последствий помыть двигатель

Не забывайте и о том, кто и как хочет помыть мотор вашего автомобиля. Если это мигрант, который просто направляет «пистолет» под капот, то машине вообще может грозить капиталка. Ведь струя высокого давления легко срезает проводку, а еще может повредить воздуховод. Тогда вода попадет в систему впуска, и при попытке завести автомобиль можно легко получить гидроудар. Предъявлять претензии бесполезно, ведь на многих мойках висят таблички, вроде: «за исправность мотора после мойки компания ответственности не несет».

В последнее время появилась и такая услуга, как мойка двигателя паром. Это более щадящая процедура, но ведь пар — это тоже вода. И она также может вызвать проблемы в электронных системах.

Так что же делать, если глаза не желают смотреть на толстый слой грязи под капотом? Первым делом, берем в руки пылесос и чистим моторный отсек от песка и «гербария» в виде прошлогодних листьев и прочего сгнившего гумуса. Затем снимем пластиковую накладку на двигателе. Ее можно помыть и хорошенько высушить.

Шланги, жгуты проводки и электронные блоки в моторном отсеке протираем слегка влажной тряпкой. А если грязи слишком много, поможет WD-40. Смачиваем ей ветошь и беремся за дело. Если мотор слишком грязный, можно провозиться долго, зато вы будете уверены, что он не подкинет сюрпризов, когда начнет работать.