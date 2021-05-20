Как на самом деле правильно и без последствий помыть двигатель

О том, что мойка мотора не рекомендована, говорит большинство официальных дилеров автомобильных компаний. Портал «АвтоВзгляд» отчасти разделяет эту позицию, ведь после «мойдодыра» мотору может не поздоровиться. Дело в том, что у современных двигателей множество электронных систем и датчиков. Попадание на них воды приводит к сбоям в работе, скажем, блока управления двигателем и тогда проблемы гарантированы.
Однако это не останавливает коммерсантов на автомойках, ведь деньги хотят заработать все. Дельцы советуют закрывать электронные блоки полиэтиленом, чтобы мойка была безопасной. Не верьте этим людям. Это раньше можно было замотать в пленку трамблер и генератор. А теперь придется «упаковывать» весь мотор, потому как на нем множество датчиков и исполнительных механизмов. То есть смысл в мойке пропадает.
Не забывайте и о том, кто и как хочет помыть мотор вашего автомобиля. Если это мигрант, который просто направляет «пистолет» под капот, то машине вообще может грозить капиталка. Ведь струя высокого давления легко срезает проводку, а еще может повредить воздуховод. Тогда вода попадет в систему впуска, и при попытке завести автомобиль можно легко получить гидроудар. Предъявлять претензии бесполезно, ведь на многих мойках висят таблички, вроде: «за исправность мотора после мойки компания ответственности не несет».
В последнее время появилась и такая услуга, как мойка двигателя паром. Это более щадящая процедура, но ведь пар — это тоже вода. И она также может вызвать проблемы в электронных системах.
Так что же делать, если глаза не желают смотреть на толстый слой грязи под капотом? Первым делом, берем в руки пылесос и чистим моторный отсек от песка и «гербария» в виде прошлогодних листьев и прочего сгнившего гумуса. Затем снимем пластиковую накладку на двигателе. Ее можно помыть и хорошенько высушить.
Шланги, жгуты проводки и электронные блоки в моторном отсеке протираем слегка влажной тряпкой. А если грязи слишком много, поможет WD-40. Смачиваем ей ветошь и беремся за дело. Если мотор слишком грязный, можно провозиться долго, зато вы будете уверены, что он не подкинет сюрпризов, когда начнет работать.