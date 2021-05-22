Почему подвески современных машин умирают в России раньше срока

Жизненный цикл автомобиля уже давно подсчитали маркетологи. Исходя из этого, рассчитывается и ресурс многих узлов и агрегатов. Например, амортизаторы современного авто могут потечь уже после 70 000 км пробега, а пружины проседают или вовсе лопаются по витку уже под 100 000 км. Про резиновые детали, вроде пыльников или сайлент-блоков можно и не говорить. Они трескаются и проворачиваются куда раньше.
Все это — результат удешевления производства и намеренное снижение ресурса, ведь во многих странах автомобиль к стотысячному пробегу меняют на новый. К нам это относится в меньшей степени, но автомобиль — продукт глобальный и от описанных проблем не уйти.
А тут еще и технический прогресс. Если раньше многорычажные схемы, активные стабилизаторы и полноуправлемое шасси встречалось только на премиальных авто, то теперь технологии подешевели и их стали использовать на моделях масс-маркета.
И еще производители стали бороться с лишним весом т/c, так как он увеличивает расход топлива и, следовательно, ухудшает экологические качества. Поэтому в конструкции подвески стали часто применять алюминиевые и карбоновые детали. Они легкие, но, в отличие от стальных элементов, не переносят сильных ударов.
Наконец, качество дорог в России оставляет желать лучшего. Поэтому нагрузка на ходовую часть в нашей стране куда выше, чем в Европе. Сказывается на ресурсе деталей подвески и реагенты. Они проникают в резьбовые соединения, и после пары лет эксплуатации болты и гайки можно открутить только с применением химии или вообще просто срезать, потому как они намертво «прикипели».
Что же делать рядовому автомобилисту, чтобы продлить ресурс подвески? Как бы ни банально это звучало, но аккуратная езда может серьезно отодвинуть срок ремонта.
Не нужно ходом проезжать лужи, гонять по загородным трассам, рискуя угодить колесом в яму. Не лишней будет и профилактика «ходовки» при каждом ТО. Так, регулярная чистка и смазка деталей, с помощью которых регулируются углы установки колес (гаек рулевых наконечников, развальных рычагов) может серьезно сэкономить бюджет. Сход-развал нужно проводить регулярно, а срезание прикипевших гаек многократно увеличит стоимость этой процедуры.