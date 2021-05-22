Почему подвески современных машин умирают в России раньше срока

Жизненный цикл автомобиля уже давно подсчитали маркетологи. Исходя из этого, рассчитывается и ресурс многих узлов и агрегатов. Например, амортизаторы современного авто могут потечь уже после 70 000 км пробега, а пружины проседают или вовсе лопаются по витку уже под 100 000 км. Про резиновые детали, вроде пыльников или сайлент-блоков можно и не говорить. Они трескаются и проворачиваются куда раньше.

Все это — результат удешевления производства и намеренное снижение ресурса, ведь во многих странах автомобиль к стотысячному пробегу меняют на новый. К нам это относится в меньшей степени, но автомобиль — продукт глобальный и от описанных проблем не уйти.

А тут еще и технический прогресс. Если раньше многорычажные схемы, активные стабилизаторы и полноуправлемое шасси встречалось только на премиальных авто, то теперь технологии подешевели и их стали использовать на моделях масс-маркета.

И еще производители стали бороться с лишним весом т/c, так как он увеличивает расход топлива и, следовательно, ухудшает экологические качества. Поэтому в конструкции подвески стали часто применять алюминиевые и карбоновые детали. Они легкие, но, в отличие от стальных элементов, не переносят сильных ударов.