Что делать, если неисправность авто устранена, а контрольная лапа горит

Предостережение о той или иной неисправности авто, «выскакивающее» на приборной панели — важный элемент современного автомобиля, который уже без дополнительного оборудования может предупредить своего владельца о проблеме. Удобно и безопасно, ведь времена, когда водитель должен был определять проблему по звуку и запаху давно прошли. Теперь все делает компьютер. Вернее, почти все.
После того, как причина активации сигнальной лампы устранена, необходимо скинуть ошибку или стереть запись в контрольном блоке управления. Обычно это делается методом подключения специального оборудования, которое должно быть на любом СТО, к диагностическому разъему. Однако механики в запарке порой забывают это сделать, а периодически встречаются и те, кто поступает так осознанно. Клиент приедет еще раз, найдется что отремонтировать.
Впрочем, далеко не все приезжают повторно. Некоторые ошибки после устранения «гаснут» самостоятельно, а некоторые так и остаются вечным напоминанием. Но чтобы их убрать, никуда ехать не надо — современный автомобиль умнее, чем кажется.
Надо только знать комбинацию действий. Первый и самый известный путь — скинуть массу с аккумулятора на пять минут. Однако такой подход помогает не всегда: ошибки, записанные в памяти блока, вновь возникают на приборной панели через несколько минут, продолжая докучать водителю. В этом случае необходимо произвести следующий порядок действий.
Ключ нужно поместить в замок зажигания, довернуть «до массы», не заводя двигатель, и оставить в данном положении на 20 секунд. После «глушим», не вынимая ключ, вновь поворачиваем «на массу» и повторяем время ожидания. Далее следует вернуть ключ в исходное положение и достать его, вновь вставить и завести мотор. Если все мероприятия были выполнены верно, то через несколько секунд на работающем двигателе предупреждающая лампочка погаснет. Фактически, мы выполнили полный сброс, и блоки управления начинают тестировать все сначала.
Если причин для недовольства у электроники нет, то и повода для активации лампы не будет. Такой алгоритм исправно работает практически на всех современных машинах, надо лишь верно провести весь описанный выше процесс и, конечно, устранить истинную причину появления «ошибки».