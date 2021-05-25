Что делать, если неисправность авто устранена, а контрольная лапа горит

Предостережение о той или иной неисправности авто, «выскакивающее» на приборной панели — важный элемент современного автомобиля, который уже без дополнительного оборудования может предупредить своего владельца о проблеме. Удобно и безопасно, ведь времена, когда водитель должен был определять проблему по звуку и запаху давно прошли. Теперь все делает компьютер. Вернее, почти все.

После того, как причина активации сигнальной лампы устранена, необходимо скинуть ошибку или стереть запись в контрольном блоке управления. Обычно это делается методом подключения специального оборудования, которое должно быть на любом СТО, к диагностическому разъему. Однако механики в запарке порой забывают это сделать, а периодически встречаются и те, кто поступает так осознанно. Клиент приедет еще раз, найдется что отремонтировать.

Впрочем, далеко не все приезжают повторно. Некоторые ошибки после устранения «гаснут» самостоятельно, а некоторые так и остаются вечным напоминанием. Но чтобы их убрать, никуда ехать не надо — современный автомобиль умнее, чем кажется.