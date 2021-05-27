Зачем опытные автовладельцы заливают керосин в систему охлаждения

К особенно печальным последствиям ведет засорения проток в радиаторе охлаждения. Он перестает справляться со своей функцией, температура двигателя растет. Этот процесс, если вовремя не остановить мотор, заканчивается прорывом прокладки между головкой и блоком цилиндров, попаданием антифриза в камеру сгорания и последующим капремонтом силового агрегата.

Поэтому за внутренней чистотой системы охлаждения нужно следить и периодически промывать ее от накапливающихся естественным образом загрязнений. Самый безобидный способ — использовать простую дистиллированную воду. Сливают старый антифриз, заливают ее, дают мотору поработать какое-то время и тоже сливают. Чистая вода способна растворить небольшую часть отложившихся солей.

Для более радикальной промывки системы охлаждения применяют и более агрессивные методы. В частности, растворенную в воде лимонную кислоту. Грамм 200 «лимонки» высыпают прямо в горловину радиатора, гоняют прогревшийся до рабочей температуры мотор минут 20, а потом сливают всю субстанцию из системы охлаждения. Затем в обязательном порядке заливают ее под завязку дистиллированной водой и еще минут 20 промывают уже от остатков кислоты.

В большинстве современных легковушек блоки цилиндров алюминиевые (как, кстати, и радиатор) и кислота способна разъесть стенки каналов системы охлаждения, выполненные из этого металла. Да и для всевозможных «резинок», входящих в нее, кислота — не друг.