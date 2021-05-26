Почему вдруг загорается лампа аккумулятора на панели приборов

Значок аккумулятора контролирует связку аккумулятора и генератора. Если он продолжает гореть или загорается в пути, значит, что-то не в порядке с этими важнейшими устройствами.

Чаще всего лампа загорается из-за того, что на аккумулятор не поступает заряда от генератора. Подобная неприятность происходит по нескольким причинам. Скажем, перегорел предохранитель или плохой контакт на клеммах батареи. Все это можно считать меньшим из зол, потому как предохранитель легко заменить, а контакты АКБ почистить и затянуть покрепче. К более серьезным «болячкам» отнесем неисправность реле-регулятора или выход из строя диодного моста. Это уже требует помощи квалифицированного специалиста в сервисе.

Если значок аккумулятора загорается в пути, это может означать серьезные проблемы. Например, оборвался ремень привода вспомогательных агрегатов или он плохо натянут, потому проскальзывает. Необходимо остановиться, устранить поломку или дотянуть до ближайшего сервиса.