Почему даже в новом автомобиле может неожиданно перегреться мотор

Современный мотор нагревается сильнее старых «атмосферников», ведь с увеличением температуры растет КПД (коэффициент полезного действия). Но материалы конструкции, а также масла и смазки имеют температурный предел работоспособности. Превышение этого предела и приводит к проблемам.

Например, алюминиевый блок, хуже отводит тепло, чем чугун, добавляет нагрузки и система наддува, а также выпускная труба, которую прокладывают рядом с масляным картером. Свою лепту вносят и каталитические нейтрализаторы, что ставят в непосредственной близости от двигателя.

Кондиционер — еще один источник тепла. Его конденсатор не только выделяет это самое тепло, но и затрудняет прохождение воздуха к радиатору двигателя. Плюс, со временем, между двумя этими теплообменниками неизбежно скапливаются пух и листья, которые также препятствуют нормальному охлаждению. Вот вам и первые причины, по которым возможет перегрев.

Таким образом, перегрев может случиться даже у полностью исправного автомобиля. Скажем, при перегрузе. Ведь в этом случае многократно возрастает нагрузка на мотор. То же самое может произойти, если нещадно эксплуатировать машину на горных серпантинах. Здесь к нагрузке на мотор прибавляется еще и низкая плотность воздуха, который охлаждает радиатор.