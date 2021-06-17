Почему даже в новом автомобиле может неожиданно перегреться мотор

Современный мотор нагревается сильнее старых «атмосферников», ведь с увеличением температуры растет КПД (коэффициент полезного действия). Но материалы конструкции, а также масла и смазки имеют температурный предел работоспособности. Превышение этого предела и приводит к проблемам.
Например, алюминиевый блок, хуже отводит тепло, чем чугун, добавляет нагрузки и система наддува, а также выпускная труба, которую прокладывают рядом с масляным картером. Свою лепту вносят и каталитические нейтрализаторы, что ставят в непосредственной близости от двигателя.
Кондиционер — еще один источник тепла. Его конденсатор не только выделяет это самое тепло, но и затрудняет прохождение воздуха к радиатору двигателя. Плюс, со временем, между двумя этими теплообменниками неизбежно скапливаются пух и листья, которые также препятствуют нормальному охлаждению. Вот вам и первые причины, по которым возможет перегрев.
Таким образом, перегрев может случиться даже у полностью исправного автомобиля. Скажем, при перегрузе. Ведь в этом случае многократно возрастает нагрузка на мотор. То же самое может произойти, если нещадно эксплуатировать машину на горных серпантинах. Здесь к нагрузке на мотор прибавляется еще и низкая плотность воздуха, который охлаждает радиатор.
Не будем забывать и о том, что в современных машинах из-за стремления снизить вес радиаторы делают тонкими, а заправочные объемы антифриза уменьшают. И если в штатном режиме система работает без перебоев, то при нагрузке может и не справиться.
Тут могут выйти боком и ошибки при замене антифриза. Перегрев может вызвать неверная пропорция концентрата и дистиллированной воды, которую заливают в систему. В результате, вода постепенно начинает выкипать, а из-за ее дефицита антифриз густеет, что и приводит к перегреву.
К проблемам могут также привести воздушные пробки, которые появляются в системе после замены «жижи». Вот поэтому не надо экономить ни на качественном антифризе, ни на работах по его замене. Иначе это может обойтись очень дорого.