Почему моторное масло меняют раз в год, а трансмиссионное — редко

Моторные и трансмиссионные масла довольно серьезно различаются по составу, вязкости, да и вообще по функционалу. Единственная задача лубриканта, работающего в коробке передач — снижение трения между металлическими деталями трансмиссии. Такая смазка создает на трущихся деталях защитную пленку и это снижает их износ. А вот у моторного масла работы куда больше, ведь детали двигателя испытывают высокие температурные нагрузки, а в мотор поступает воздух из атмосферы, а также прокачивается топливо, которое по определению не может быть идеально чистым. Какие-то примести и загрязнения в нем все равно присутствуют. Наконец, в картер прорываются выхлопные газы с частичками сажи, оседающей в моторном масле и загрязняющей его.
Кроме защитных свойств, моторное масло выполняет и функции охлаждения. Оно поглощает часть тепла, когда циркулирует по двигателю. Вот поэтому важно правильно выбирать моторную смазку для конкретного агрегата, иначе при высоких нагрузках масло начнет пригорать и терять свои защитные свойства. Присадки станут вырабатываться и такую «жижу» поскорее нужно будет менять, чтобы не появились проблемы с двигателем.
Снизить ресурс смазки может и особенность эксплуатации автомобиля. Если машина постоянно толкается в пробках, а мотор у нее наддувный, да еще и с малым объемом масляного поддона, смазка будет постоянно работать на износ. А такая работа кончается тем, что ее ресурс быстро вырабатывается. Поэтому, при городской эксплуатации замену надо делать чаще, чем предписывает инструкция. Скажем, не через 15 000 км, а через 7500 км.
Кстати, даже если эксплуатировать автомобиль редко и ездить на нем только на дачу, моторное масло все равно нужно менять, ведь его присадки вступают в химические реакции с кислородом и металлическими стенками картера, в результате чего происходит окисление и снижение рабочих характеристик.
Вот поэтому моторное масло такое требовательное к срокам замены, а трансмиссионное нет. Где нет больших нагрузок (а в трансмиссии их нет), там и расходники «живут» дольше.