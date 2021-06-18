Самые ломающиеся автомобили в России старше пяти лет

Больше всего запчастей российские автовладельцы покупают к американскому Ford Focus, немецкому Volkswagen Polo, отечественной LADA Vesta и корейскому Kia Rio. Такими данными с порталом «АвтоВзгляд» поделились представители AliExpress. В числе самых востребованных комплектующих — сигналы поворота, противотуманки и лампы головного света. Стоимость львиной доли покупок укладывается в диапазон от 700 до 2100 рублей.

На втором месте по количеству заказов — ручки переключателя обогрева пресловутого Ford Focus. Средняя цена детали — 300 рублей. Не менее востребованными оказались амортизаторы для Volkswagen Polo, LADA Vesta и Priora, а также Kia Rio. Спрос на них за год вырос в более, чем шесть раз. На корейский Hyundai ix25 довольно часто заказывают клавиши для рулевого колеса, а на LADA Priora, Niva и Granta массово приобретают зеркала заднего вида. Только в мае их купили без малого в 3 раза больше, чем годом ранее. Средний ценник товара — 2500 рублей.

Возросла в полтора раза популярность и автомобильных аксессуаров. Самыми востребованными оказались компрессоры, домкраты и сканеры для диагностики. Наиболее дорогим из популярных инструментов является машинка для полировки лакокрасочного покрытия кузова по цене немногим выше 6000 рублей. Не подкосил «коронакризис» и любителей тюнинга. Накладки на бамперы, модные зеркала и «поворотники» а-ля Lexus по-прежнему в фаворите у владельцев Hyundai Creta, Lada Priora и Vesta.